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    "Динамо" сыграет с "Мариуполем": на матч идет Порошенко

    (обновлено: )27003
    Президент Петр Порошенко прибыл в Донбасс и в ходе выступления перед жителями предложить взять двоих детей с собой на матч "Мариуполь" - "Динамо". Игра стартует в 17.00.
    Петр Порошенко в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Петр Порошенко в Мариуполе, 1 апреля 2018

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Футбольный матч 25 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" — "Динамо" состоится в воскресенье в Мариуполе.

    По данным zbirna.com, "Динамо" прибыло в Мариуполь без нескольких основных игроков — не сыграют Дерлис Гонсалес, Беньямин Вербич, Дьемерси Мбокани, Мораес, а также Евгений Хачериди и Тамаш Кадар.

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    "Парагваец и словенец получили повреждения в сборных, конголезец снова на что-то пожаловался, бразилец пропустил три последних тренировочных дня из-за сильного простудного заболевания, а венгр травмирован еще со времен матчей против Лацио", — говорится в сообщении.

    Петр Порошенко прибыл в Донбасс и в ходе выступления перед жителями предложить взять двоих детей с собой на матч.

    Ранее УПЛ опубликовала сообщение о переносе матча "Мариуполь" — "Динамо" с 14.00 на 17.00. По данным СМИ, перенос начала связан с тем, что матч посетит президент Петр Порошенко. Отмечалось также, что это заставляет менять планы болельщиков "Динамо", которые собираются посетить игру, так как единственный поезд, которым можно вернуться в Киев после матча, отправляется из Мариуполя в 18:47.

    Позже "Укрзализныця" изменила время отправления поезда из-за переноса начала матча — из Мариуполя поезд отправится на час позже — в 19:47. Это единичный случай, и в дальнейшем поезд будет курсировать по действующему графику. 


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