"Динамо" одержало волевую победу над "Мариуполем"

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в матче второго этапа чемпионата Украины.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Мариуполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Артем Беседин (47-я минута), Николай Шапаренко (65) и Виктор Цыганков (72). У "Мариуполя" дубль оформил Андрей Тотовицкий (28, 78).

"Динамо" с 54 очками идет на втором месте в чемпионате, на три балла отставая от донецкого "Шахтера", у которого игра в запасе. "Мариуполь" (33 очка) идет шестым.

На матче присутствовал президент Украины Петр Порошенко, а также вице-президент УЕФА Григорий Суркис. Футболисты обеих команд вышли на матч в специальных футболках, на которых было написано: "Украина, Мариуполь, мы сильные вместе".