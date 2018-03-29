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    Бывший форвард "Шахтера" и "Динамо" пришел спасать "Черноморец"

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    Форвард Александр Гладкий получил возможность помочь "Черноморцу" сохранить "прописку" в Украинской Премьер-лиге и при этом улучшить свои бомбардирские показатели.
    Игрок Шахтера Александр Гладкий во время матча с Мальме в рамках Лиги чемпионов
    Фото ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украинский нападающий Александр Гладкий перешел в "Черноморец", одесский клуб уже внес его в заявку на матчи Украинской Премьер-лиги, сообщает сайт УПЛ.

    Ранее Гладкий выступал за харьковские "Металлист" и ФК "Харьков", донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты" и киевское "Динамо".

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    Недавно Александр проходил осмотр в польском "Лехе", однако контракт с ним так и не был заключен.

    В "Черноморце" у Гладкого есть шанс помочь команде от вылета из Премьер-лиги. Сейчас "Черноморец" занимает в турнирной таблице Чемпионата Украины последнее 12-е место.

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