Бывший форвард "Шахтера" и "Динамо" пришел спасать "Черноморец"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украинский нападающий Александр Гладкий перешел в "Черноморец", одесский клуб уже внес его в заявку на матчи Украинской Премьер-лиги, сообщает сайт УПЛ.

Ранее Гладкий выступал за харьковские "Металлист" и ФК "Харьков", донецкий "Шахтер", львовские "Карпаты" и киевское "Динамо".

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Недавно Александр проходил осмотр в польском "Лехе", однако контракт с ним так и не был заключен.

В "Черноморце" у Гладкого есть шанс помочь команде от вылета из Премьер-лиги. Сейчас "Черноморец" занимает в турнирной таблице Чемпионата Украины последнее 12-е место.