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    "Мариуполь" vs "Динамо". Из-за матча на час задержат поезд

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    "Укрзализныця" сообщила, что по просьбе футбольного клуба "Мариуполь" скорректирован график движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев - 1 апреля время его отправления перенесено на час позже.
    Поезд Укрзализныци
    Фото Twitter Евгений Кравцов

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" изменила время отправления поезда из-за переноса начала футбольного матча 25 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" — "Динамо", сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов.

    "По просьбе футбольного клуба "Мариуполь" скорректировали график движения поезда № 84/83 Мариуполь — Киев. 1 апреля, в день матча между "Мариуполем" и "Динамо" его отправление перенесено на час позже", — написал он в своем Twitter-аккаунте.

    По его словам, из Мариуполя поезд отправится в 19:47 (вместо 18:47).

    Евгений Кравцов/Twitter, 30 марта 2018

    При этом Кравцов отметил, что это единичный случай, и в дальнейшем поезд будет курсировать по действующему графику. 

    Ранее УПЛ опубликовала сообщение о переносе во времени матча "Мариуполь" — "Динамо" с 14.00 на 17.00. По данным СМИ, перенос начала связан с тем, что матч планирует посетить президент Петр Порошенко. Отмечалось также, что это заставляет менять планы болельщиков "Динамо", которые собираются посетить игру, так как единственный поезд, которым можно вернуться в Киев после матча, отправляется из Мариуполя в 18:47.

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