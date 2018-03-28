Начало матча "Мариуполь" - "Динамо" перенесли ради Порошенко - СМИ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Поединок 25 тура украинской Премьер-лиги между киевским футбольным клубом "Динамо" и "Мариуполем" состоится 1 апреля, но на три часа позже запланированного времени — матч начнется в 17.00, а не в 14.00.

"Время матча 25 тура УПЛ "Мариуполь" – "Динамо" перенесли ради президента Украины Петра Порошенко", — сообщает Футбол 24.

Время изменено за несколько дней до матча, и это заставляет менять планы болельщиков "Динамо", которые собираются посетить игру.

"Единственный поезд, которым можно было вернуться в Киев сразу после поединка и на какой покупали билеты фаны "Динамо", отправляется из Мариуполя в 18:47", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что болельщиков киевского футбольного клуба "Динамо" не пустят на матч 25 тура УПЛ в Маруполь без документов, удостоверяющих личность. Для болельщиков "Динамо" на стадионе имени Владимира Бойко в городе будет выделен сектор №17.

В марте футболисты донецкого "Шахтера" разгромили "Мариуполь" в матче 24-го тура чемпионата Украины.