Упавший штандарт президента: новые кадры падения знаменоносца Порошенко

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В понедельник, 26 марта, в воинской части Национальной гвардии состоялось выступление Петра Порошенко. Президент объявил минуту молчания в память о погибших бойцах, в этот момент за его спиной потерял сознание солдат, который упал на колени и уронил президентский штандарт.

Позднее были опубликованы новые кадры инцидента, на которых видно, что упавшее знамя быстро подхватил глава Национальной гвардии Юрий Аллеров. Он же прикрыл собой упавшего солдата, которому помогли подняться и уйти военные и охранники президента.

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В сюжете ТСН приводится комментарий командира специального батальона почетного караула Романа Габрика: "Ничего не произошло, просто плохо стало и упал. До этого все нормально было: поел, заблаговременно не выставлял (на караул. — ред.). Человеческий фактор", — заявил офицер.

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