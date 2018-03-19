Суркис прокомментировал конфликт Хачериди с главным тренером "Динамо"

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент ФК "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал конфликта защитника клуба Евгения Хачериди и главного тренера Александра Хацкевича.

Напомним, 15 марта киевляне на своем поле уступили в ответном матче 1/8 Лиги Европы со счетом 0:2 и по сумму двух игр вылетели из турнира. Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что Хачериди отказался выходит на игру.

"Я не был на скамейке. Я прочитал то, что было в прессе и слышал, что сказал мне Хацкевич. Он ему сказал выходить, а тот за полторы-две минуты даже бутсы не надел. Тренерам всегда виднее, они внутри коллектива, я думаю, разберутся. Хачериди твердо намерен, по-моему, играть в каком-то серьезном зарубежном западном клубе, если его туда возьмут. Просто он должен привести себя в порядок и доиграть достойно. Он действительно отдал много лет киевскому Динамо, за что я ему очень благодарен. У него были как хорошие, так и плохие игры. У меня для него двери всегда открыты, но он должен соответствовать уровню игры команды", – сказал Суркис в комментарии "Профутболу".

Ранее бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский резко отреагировал на поведение Хачериди: "Я при всех в раздевалке его разорву на части!" — напомнил он свое предыдущее обещание в адрес защитника.