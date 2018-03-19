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    Суркис прокомментировал конфликт Хачериди с главным тренером "Динамо"

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    После проигранного матча против "Лацио" главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что Хачериди отказался выходит на игру. По словам Игоря Суркиса, "тренерам всегда виднее", однако "двери для Хачериди остаются открытыми".
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис
    Фото ФК "Динамо" (Киев)

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент ФК "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал конфликта защитника клуба Евгения Хачериди и главного тренера Александра Хацкевича.

    Игроки ФК Динамо (Киев)
    @UEFAcom_ru
    Футбол на линии огня. Аваков "за", Суркис "против"

    Напомним, 15 марта киевляне на своем поле уступили в ответном матче 1/8 Лиги Европы со счетом 0:2 и по сумму двух игр вылетели из турнира. Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что Хачериди отказался выходит на игру.

    "Я не был на скамейке. Я прочитал то, что было в прессе и слышал, что сказал мне Хацкевич. Он ему сказал выходить, а тот за полторы-две минуты даже бутсы не надел. Тренерам всегда виднее, они внутри коллектива, я думаю, разберутся.  Хачериди твердо намерен, по-моему, играть в каком-то серьезном зарубежном западном клубе, если его туда возьмут. Просто он должен привести себя в порядок и доиграть достойно. Он действительно отдал много лет киевскому Динамо, за что я ему очень благодарен. У него были как хорошие, так и плохие игры. У меня для него двери всегда открыты, но он должен соответствовать уровню игры команды", – сказал Суркис в комментарии "Профутболу".

    Ранее бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский резко отреагировал на поведение Хачериди: "Я при всех в раздевалке его разорву на части!" — напомнил он свое предыдущее обещание в адрес защитника.

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