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    Спорт

    Не получилось. "Динамо" проиграло "Лацио" и вылетело из Лиги Европы

    (обновлено: )10511
    Встреча, прошедшая в Киеве в четверг, завершилась победой итальянской команды со счетом 2:0. Первая игра, которая состоялась в Риме 8 марта, завершилась вничью 2:2.
    Матч Лацио - Динамо
    @OfficialSSLazio

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" проиграло итальянскому "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и по сумме двух игр покинуло турнир.

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    Встреча, прошедшая в Киеве в четверг вечером, завершилась победой римской команды со счетом 2:0. В составе победителей отличились Лукас Лейва (23-я минута) и Стефан де Врей (83).

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    Первая игра, которая состоялась в Риме 8 марта, завершилась вничью (2:2).

    Напомним, накануне донецкий "Шахтер", уступив итальянской "Роме", покинул Лигу чемпионов. 

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