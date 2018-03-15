Не получилось. "Динамо" проиграло "Лацио" и вылетело из Лиги Европы

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" проиграло итальянскому "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и по сумме двух игр покинуло турнир.

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Встреча, прошедшая в Киеве в четверг вечером, завершилась победой римской команды со счетом 2:0. В составе победителей отличились Лукас Лейва (23-я минута) и Стефан де Врей (83).

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Первая игра, которая состоялась в Риме 8 марта, завершилась вничью (2:2).

Напомним, накануне донецкий "Шахтер", уступив итальянской "Роме", покинул Лигу чемпионов.