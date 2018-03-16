Хацкевич: уровень футболистов "Лацио" намного выше, чем у "Динамо"

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после поражения от римского "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы заявил, что уровень футболистов итальянского клуба намного выше, чем у игроков украинской команды.

"Динамо" в четверг проиграло дома "Лацио" со счетом 0:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылетело из турнира.

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"Могу сказать, что уровень игроков "Лацио" намного выше, чем у наших футболистов. Это надо признать. Не хватило, в первую очередь, опытных игроков в центре поля, в опорной зоне, поэтому мы полностью, особенно в первые минуты, провалили игру. Постепенно захватили инициативу, владели мячом, но класс футболистов на сегодня выше у "Лацио", — цитирует Хацкевича сайт "Динамо".

Первая игра, которая состоялась в Риме 8 марта, завершилась вничью (2:2).