"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

Киевского "Динамо" сыграло вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы-2017/18 против итальянского "Лацио".

Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме.

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Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне: на 52-ой минуте Цыганков, воспользовавшись замешательством защитников в штрафной, протолкнул сферу в сетку. Всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет.

На 62-ой минуте Андерсон вышел один на один с Бойко и вывел хозяев вперед, однако финальную точку в напряженном матче поставил Мораес эффектным дальним ударом. Итог поединка — 2:2, что дает небольшое преимущество подопечным Александра Хацкевича перед ответным матчей в Киеве, который состоится 15 марта.

Напомним, ранее стали известны первые четыре участника 1/4 Лиги чемпионов.