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    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

    (обновлено: )15820
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
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    Киевского "Динамо" сыграло вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы-2017/18 против итальянского "Лацио".

    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. 

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    UEFA Europa League/Twitter
    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

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    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне: на 52-ой минуте Цыганков, воспользовавшись замешательством защитников в штрафной, протолкнул сферу в сетку. Всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет.

    На 62-ой минуте Андерсон вышел один на один с Бойко и вывел хозяев вперед, однако финальную точку в напряженном матче поставил Мораес эффектным дальним ударом. Итог поединка — 2:2, что дает небольшое преимущество подопечным Александра Хацкевича перед ответным матчей в Киеве, который состоится 15 марта. 

    Напомним, ранее стали известны первые четыре участника 1/4 Лиги чемпионов

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