По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Денис Гармаш (29-я минута), Виктор Цыганков (45+3), Жуниор Мораэс (75, 84) и Дерлис Гонсалес (90).
Вице-президент мариупольцев Андрей Санин отметил, что никаких переговоров не будет по переносу матча с "Динамо" не будет, однако "Мариуполь" сделает все возможное, чтобы дать уважаемому клубу возможность реабилитироваться.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.