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    ФК Мариуполь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"
    15:16 26.02.2018
    616
    По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
    Болельщики ФК Динамо. Архивное фото
    CAS отклонил апелляцию "Динамо" на техническое поражение от "Мариуполя"
    01:10 20.02.2018
    209
    CAS оставил в силе решение ФФУ и отклонил апелляцию "Динамо". Также отмечается, что все детали вердикта Спортивного арбитражного суда станут известны позже.
    Как Динамо деклассировало Мариуполь в отместку за скандал. Обзор матча. Видео
    Как "Динамо" деклассировало "Мариуполь" в отместку за скандал. Обзор матча 
    03:10 04.12.2017
    1823
    Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь" с "хоккейным счетом" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
    Динамо разгромило Мариуполь
    "Динамо" с разгромным счетом обыграло в Киеве "Мариуполь"
    22:30 03.12.2017
    185
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Денис Гармаш (29-я минута), Виктор Цыганков (45+3), Жуниор Мораэс (75, 84) и Дерлис Гонсалес (90).
    Варианты новой эмблемы клуба ФК Мариуполь (бывший ФК Ильичевец)
    "Мариуполь" отказался переиграть скандальный матч с "Динамо"
    03:12 10.11.2017
    1041
    Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин сообщил, что клуб не намерен идти "на поводу у наших уважаемых партнеров из Киева", иначе "будет открыт ящик Пандоры".
    ФК Мариуполь. Архивное фото
    "Мариуполь" ответил "Динамо" на запрос о переносе матча
    09:13 07.09.2017
    544
    Вице-президент мариупольцев Андрей Санин отметил, что никаких переговоров не будет по переносу матча с "Динамо" не будет, однако "Мариуполь" сделает все возможное, чтобы дать уважаемому клубу возможность реабилитироваться.
    Шахтер обыграл Мариуполь в матче чемпионата Украины
    "Шахтер" обыграл "Мариуполь" в матче чемпионата Украины
    23:19 05.08.2017
    240
    Субботний матч, прошедший в Харькове, завершился победой "Шахтера" со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Бернард Анисио, Марлос и Сергей Кривцов. У "Мариуполя" отличился Игорь Тищенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"
    15:16 26.02.2018
    616
    По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
    Болельщики ФК Динамо. Архивное фото
    CAS отклонил апелляцию "Динамо" на техническое поражение от "Мариуполя"
    01:10 20.02.2018
    209
    CAS оставил в силе решение ФФУ и отклонил апелляцию "Динамо". Также отмечается, что все детали вердикта Спортивного арбитражного суда станут известны позже.
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