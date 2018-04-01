Порошенко прокомментировал футбольные матчи в Мариуполе

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал важным проведение футбольных матчей в Мариуполе в Донбассе, чтобы показать миру, что Украина может обеспечить безопасность своих граждан.

Порошенко посетит футбольный матч между командой "Мариуполь" и киевским "Динамо". Киевляне в августе 2017 года отказались ехать в Мариуполь на футбольный поединок с одноименным клубом по соображениям безопасности.

"Еще одно событие, которое сегодня будет, это футбольный матч. На самом деле это очень важно. Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир и обеспечиваем безопасность? А как объяснять болельщикам?", — сказал Порошенко во время общения с жителями Волновахи в Донбассе.

При обстреле Мариуполя в январе 2015 года погибли более 30 человек, свыше 100 человек были ранены. Силовики и ополченцы Донбасса возложили ответственность за обстрел друг на друга.