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    Порошенко прокомментировал футбольные матчи в Мариуполе

    (обновлено: )18001
    По словам главы государства Петра Порошенко, если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, то кто поверит, что "мы за мир и обеспечиваем безопасность".
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал важным проведение футбольных матчей в Мариуполе в Донбассе, чтобы показать миру, что Украина может обеспечить безопасность своих граждан.

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    Порошенко посетит футбольный матч между командой "Мариуполь" и киевским "Динамо". Киевляне в августе 2017 года отказались ехать в Мариуполь на футбольный поединок с одноименным клубом по соображениям безопасности.

    "Еще одно событие, которое сегодня будет, это футбольный матч. На самом деле это очень важно. Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир и обеспечиваем безопасность? А как объяснять болельщикам?", — сказал Порошенко во время общения с жителями Волновахи в Донбассе.

    При обстреле Мариуполя в январе 2015 года погибли более 30 человек, свыше 100 человек были ранены. Силовики и ополченцы Донбасса возложили ответственность за обстрел друг на друга.

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