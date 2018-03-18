Безвиз в Мариуполе: хотите паспорт сейчас — приходите осенью

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РИА Новости Украина

Прошло 9 месяцев с начала введения безвизового режима с Евросоюзом. За это время некоторые мариупольцы уже успели посетить Европу, а кто-то только планирует свою поездку. Как повлиял безвиз на жителей Мариуполя и сколько горожан оформили биометрические загранпаспорта пишет 0629.com.ua.

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Введение безвизового режима создало ажиотаж вокруг оформления биометрических загранпаспортов. А все потому, что именно биометрический паспорт дает возможность свободно пересекать границу с европейскими странами. Путешествовать с обычным можно, но тогда обязательно придется оформлять визу.

И здесь возникла проблема – оформить биометрику не так-то просто. Если раньше в ЦНАПе запись на оформление велась на месяц вперед, то в конце 2017 года была закрыта запись на весь 2018 год. То есть, ждать придется больше года – сначала для того, чтобы прийти и подать заявку, а затем уже момента выдачи. В ОВИРе ситуация похожая. В начале марта запись велась уже на октябрь.

"Это настоящий дурдом, — рассказывает 0629 работник, оформляющий биометрические паспорта. – Людей очень много. Проблема в том, что за биометрикой сейчас приходят те, у кого уже есть обычный загранпаспорт. Это создает очередь".

Еще один интересный момент – 30% из тех, кто оформляет загранпаспорта, – жители оккупированных территорий.

В пресс-службе главного управления Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области 0629 сообщили, что в 2018 году в Мариуполе было оформлено 24 тысячи 338 биометрических загранпаспортов, еще более 6 тысяч загранпаспортов жители получили с начала 2018 года.

Через ЦНАП в 2017 году был оформлен 1871 биометрический загранпаспорт, с начала 2018 года (данные на 5 марта) – 657. Также загранпаспорта выдают в ОВИРе и в районных паспортных столах.

Стоимость загранпаспорта с начала открытия безвиза не изменилась – 557 грн. за оформление в 30-дневный срок и 810 грн – в десятидневный. Естественно, для этого нужно сначала зарегистрироваться на определенное время. А это не раньше, чем на осень.

Обойти всю эту волокиту можно. Правда, придется заплатить больше. Турагентства города предлагают оформить биометрический загранпаспорт за 10 дней. Это обойдется в 1900 грн. Оформление в 30-дневный срок – 1400 грн.

Чтобы узнать количество мариупольцев, которые воспользовались или собираются воспользоваться безвизом, мы провели опрос. В нем приняли участие 476 человек. Как оказалось, 54,2% респондентов не собираются пользоваться безвизом, 22,3% пока не получили загранпаспорт, но очень хотят это сделать, 12,4% уже получили загранпаспорт и посетили несколько стран, 11,1% — получили биометрику и выбирают направление поездки.

Чтобы не опираться исключительно на сухие цифры, мы решили узнать на улицах города, у кого из жителей уже имеется биометрический загранпаспорт.

Оказалось, каждый третий из тех, кого мы опросили на улице, уже оформил биометрику. Есть те, кто оформляет или намерен это сделать в ближайшем будущем. А вот тех, кто уже посетил европейские страны, оказалось мало.

Сколько и куда

По данным пресс-службы Госпогранслужбы, 11-го июня 2017 года до Евросоюза в безвизовом порядке проследовало 419 тысяч граждан Украины (по данным на февраль 2018 года). Сколько среди них было мариупольцев, неизвестно.

В январе число тех, кто воспользовался безвизовым режимом, сократилось на 15% — всего 29 тысяч человек. Наибольший пик выездов пришёлся на первый месяц после принятия безвиза. Тогда в Европу отправилось почти 100 тысяч украинцев. Правда, большинство из тех, кто ехал в Европу, имели открытые визы.

При этом количество отказов в пересечении границы остается незначительным. По примерным подсчетам отказали всего 60 украинцам.

Еще один интересный факт – чаще всего украинцы пересекали границу с Польшей, реже всего – со Словакией.

В турагентствах Мариуполя 0629 удалось узнать, что после принятия безвизового режима наибольшим спросом стали пользоваться автобусные туры в Европу. Во-первых, они привлекают своей ценой (от 55 евро), во-вторых, дают возможность увидеть сразу несколько стран.

"Да, такие поездки тяжелые, но они очень популярны, — говорят в одном из турагентств Мариуполя. – Многие берут с собой "Мивину", колбасу и какие-то другие продукты и таким образом экономят на еде. Не все платят за дополнительные экскурсии. Получается очень недорогой отдых".

Также в турагентстве отмечают, что большим спросом автобусные туры пользуются у пенсионеров. В отличие от молодежи, которая легко планирует поездки самостоятельно, пожилые люди предпочитают ездить группами.

Кто получил возможность

Бытует мнение, что получение Украиной безвизового режима с Европой, мало что изменило. Кто имел средства на поездки, тот мог оформить визу и раньше, у кого таких средств не было, тот не может поехать и сейчас.

На деле все не совсем так. Число визовых отказов было достаточно велико.

В 2016 году жительница Мариуполя Наталья получила отказ в визе в Бельгию, где живет и работает ее сын. Мотив отказа был прост – она не достаточным образом доказала, что захочет вернуться в Украину. 2 квартиры, магазин (она частный предприниматель), муж и пожилая мать, которые остаются в Мариуполе, не сыграли никакой роли. Чтобы увидеть сына, им пришлось лететь в Турцию и заказывать номера в одном отеле.

"Я просто счастлива, что приняли такое решение, конечно же, первым делом я слетала в гости к сыну, увидела своего годовалого внука", - рассказывает мариупольчанка.

Житель Мариуполя Вадим впервые съездил в Европу в 2015 году. Тогда, чтобы получить визу, ему пришлось серьезно понервничать.

"Первую визу давали всего на 2 недели. Нужно было заранее подавать заявку, чтобы успеть попасть в нужные дни, — рассказывает Вадим. – Мы с женой и кумовьями хотели провести Новый год в Чехии. Решили ехать через Польшу, а потому подавали на польскую визу. Очень сильно нервничали, так как автобус был забронирован, отель также, за все пришлось оставлять предоплату, а в визе могли отказать. Нам тогда повезло, а вот нашим кумовьям нет. Честно говоря, переживать это снова никак не хочется".

А для кого-то безвиз стал толчком для того, чтобы отправиться смотреть мир.

"Мне 44 года, и до принятия безвиза я ни разу не была в Европе, - рассказывает мариупольчанка Ирина Д. – Я всегда мечтала побывать в Париже, но откладывала свою мечту на потом. Когда услышала о безвизе – решила, что обязательно поезду. Зарплата у меня небольшая, я работаю оператором на комбинате им. Ильича. Но разве можно экономить на мечте?"

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Женщина стала внимательно следить за акциями и в результате она посетила Францию, заплатив за все около 400 евро.

"Я неделю провела в городе своей мечты, я была на Эйфелевой башне. Теперь планирую съездить в Испанию или Италию. Уже ищу билеты, хотя отпуск только в октябре".

И в заключение

С введением безвиза возможность посетить в Европу получили все. Не только посетить страну по туристической путевке, но и самостоятельно спланировать маршрут. При этом не задумываясь, через какую страну ты въезжаешь в ЕС, а через какую выезжаешь. Теперь никто не зависит от дат, никто не зависит от консульств. Главное — это желание, небольшая сумма средств (для каждой страны определенная сумма на день пребывания) и биометрический загранпаспорт. Европа однозначно стала доступнее и ближе.