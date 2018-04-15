наверх
15.04.201816:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Фанаты устроили травлю арбитра, который удалил Буффона в матче ЛЧ

    (обновлено: )75
    Футбольный судья из Англии Майкл Оливер и его супруга стали объектами нападок со стороны футбольных болельщиков, которые не могут простить рефери удаление Буффона и пенальти в ворота "Ювентуса".
    Джанлуиджи Буффон в матче против Реала
    Скриншот

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Английский футбольный рефери Майкл Оливер и его жена получили ряд угроз после того, как Оливер в матче Лиги чемпионов "Реал" — "Ювентус" удалил голкипера итальянского клуба и назначил пенальти.

    Болельщики назвали лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу
    канал FIFATV в youtube
    Болельщики назвали лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу

    Напомним, в 1/4 ЛЧ на последним минутах ответного матча судья назначил одиннадцатиметровый удар по воротам "Ювентуса". Также Оливер удалил с поля за споры голкипера и капитана туринцев Джанлуиджи Буффона. Благодаря забитому с пенальти голу "Реал" прошел в полуфинал ЛЧ.

    Спустя несколько дней после игры англичанин  и его супруга, которая также является футбольным арбитром, получили угрозы в свой адрес. Люси Оливер угрожали через ее странице в Twitter. Дошло до того, что недовольные болельщики стучали в дверь дома Оливеров и выкрикивали оскорбления.

    После таких случаев британская полиция проводит расследование по факту угроз.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Запуск ракет "Томагавк" по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство