Фанаты устроили травлю арбитра, который удалил Буффона в матче ЛЧ

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Английский футбольный рефери Майкл Оливер и его жена получили ряд угроз после того, как Оливер в матче Лиги чемпионов "Реал" — "Ювентус" удалил голкипера итальянского клуба и назначил пенальти.

Напомним, в 1/4 ЛЧ на последним минутах ответного матча судья назначил одиннадцатиметровый удар по воротам "Ювентуса". Также Оливер удалил с поля за споры голкипера и капитана туринцев Джанлуиджи Буффона. Благодаря забитому с пенальти голу "Реал" прошел в полуфинал ЛЧ.

Спустя несколько дней после игры англичанин и его супруга, которая также является футбольным арбитром, получили угрозы в свой адрес. Люси Оливер угрожали через ее странице в Twitter. Дошло до того, что недовольные болельщики стучали в дверь дома Оливеров и выкрикивали оскорбления.

После таких случаев британская полиция проводит расследование по факту угроз.