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    Спорт

    "Ювентус" уверенно победил "Реал", но так и не вышел в полуфинал ЛЧ

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    Встреча, состоявшаяся в среду вечером в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев, однако по сумме двух игр в полуфинал Лиги чемпионов прошел "Реал".
    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус - Реал
    @realmadrid

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Футболисты мадридского "Реала" проиграли туринскому "Ювентусу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух игр вышли в полуфинал.

    Встреча, состоявшаяся в среду вечером в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев.

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    Первый матч, прошедший 3 апреля в Турине, закончился победой испанской команды — 3:0.

    Напомним, накануне стали известны два первых полуфиналиста Лиги чемпионов-2017/18. 

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