Большую часть игр 40-летний вратарь, выступающий за туринцев с 2001 года, провел в Серии А (высший дивизион). Буффона по данному показателю в "Ювентусе" опережает лишь экс-нападающий туринцев Алессандро Дель Пьеро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Большую часть игр 40-летний вратарь, выступающий за туринцев с 2001 года, провел в Серии А (высший дивизион). Буффона по данному показателю в "Ювентусе" опережает лишь экс-нападающий туринцев Алессандро Дель Пьеро.