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    Джанлуиджи Буффон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон. Архивное фото
    Буффон провел 500-й матч за "Ювентус" в итальянских футбольных лигах
    23:52 09.02.2018
    99
    Большую часть игр 40-летний вратарь, выступающий за туринцев с 2001 года, провел в Серии А (высший дивизион). Буффона по данному показателю в "Ювентусе" опережает лишь экс-нападающий туринцев Алессандро Дель Пьеро.
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон
    Голкипер-рекордсмен Буффон объявил о завершении карьеры в сборной Италии
    04:16 14.11.2017
    306
    Кроме Джанлуиджи Буффона карьеру в сборной после невыхода на ЧМ-2018 завершают полузащитник Даниэле Де Росси и защитники Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини.
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон радуется забитому мячу в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Бельгии и Италии
    Буффон завершит карьеру после ЧМ-2018
    22:33 15.12.2016
    193
    По словам вратаря сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, есть лишь незначительная вероятность, что он проведет еще один сезон после чемпионата мира по футболу 2018 года.
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон
    Буффона признали лучшим вратарем в истории футбола
    17:47 13.02.2016
    217
    Согласно информации, второе место занял экс-голкипер сборной Франции Фабьен Бартез (17%), а замкнули тройку Лев Яшин (СССР), а также Оливер Кан (Германия) - оба набрали по 7% голосов.
    Вратарь Джанлуиджи Буффон. Архивное фото
    Италия не голосовала за обладателя "Золотого мяча" из-за Буффона
    22:47 11.01.2016
    251
    Церемония вручения "Золотого мяча" ФИФА состоялась в понедельник в Цюрихе. Обладателем награды стал аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон. Архивное фото
    Буффон провел 500-й матч за "Ювентус" в итальянских футбольных лигах
    23:52 09.02.2018
    99
    Большую часть игр 40-летний вратарь, выступающий за туринцев с 2001 года, провел в Серии А (высший дивизион). Буффона по данному показателю в "Ювентусе" опережает лишь экс-нападающий туринцев Алессандро Дель Пьеро.
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