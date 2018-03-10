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    футболисты

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Футбол. Арбитр. Архивное фото
    В Бразилии футбольный матч не был доигран из-за удаления 9 игроков
    03:15 19.02.2018
    420
    Решение о результате матча чемпионата штата Баия (Бразилия) между "Виторией" и "Баией" и дисциплинарных санкциях примет спортивный суд Бразилии.
    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    Неймар "засветил" арбитру в ухо 
    11:06 15.02.2018
    786
    Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
    Инна Ярмоленко
    Жена Ярмоленко восхитила сети последними сексуальными фото
    05:17 05.02.2018
    3907
    Девушка похвасталась фотографией в роскошном коротком сексуальном платье с глубоким декольте. Поклонники не остались равнодушными к такому кадру, завалив красотку огромным количеством лестных отзывов.
    Игрок юношеской команды Альсира Начо Барбера
    В Испании во время матча умер 15-летний футболист
    02:19 05.02.2018
    214
    Трагедия произошла в муниципалитете Онтеньент, который входит в состав автономной области Валенсия. Из-за случившегося команда "Альсира" отменила матчи всех своих команд на ближайшую неделю.
    Андрей Ярмоленко травмироваля в Боруссии (Дортмунд)
    После травмы Ярмоленко будет ходить лишь на костылях
    09:53 02.02.2018
    1110
    По словам полузащитника дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко, после обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет.
    Феноменальный гол украинца Малиновского в чемпионате Бельгии. Видео
    Феноменальный гол украинца Малиновского в чемпионате Бельгии 
    00:31 29.01.2018
    8283
    Игрок сборной Украины Руслан Малиновский отметился прекрасным ударом со штрафного в матче за "Генк" против "Сент-Труйдена" в чемпионате Бельгии.
    Главный арбитр ударил игрока, а затем удалил его с поля во Франции
    Во Франции судья ударил футболиста "Нанта" и удалил его с поля 
    09:26 15.01.2018
    735
    Арбитр матча чемпионата Франции "Нант" - "ПСЖ" Тони Шапрон ударил игрока хозяев Диего Карлоса, а затем показал ему красную карточку. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в концовке встречи.
    Ирландец показал, как сложно играть в футбол в его стране. Видео
    Ирландец показал, как сложно играть в футбол в его стране 
    05:30 08.01.2018
    296
    Ирландский футболист Эана О'Коннор показал, на что способна стихия природы, ударив по мячу во время урагана "Элеонор". Видео снял его брат на морском берегу.
    Евгений Коноплянка
    Немецкие СМИ сообщают о возвращении Коноплянки на родину
    18:35 03.01.2018
    549
    По информации СМИ, украинец должен заменить Бернарда в составе "Шахтера". Бразилец пока не продлил контракт с горняками и не исключает вариант с уходом из клуба.
    Болельщики Шахтера определили лучшего игрока года. Видео
    Болельщики "Шахтера" определили лучшего игрока года 
    01:41 31.12.2017
    72
    Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины натурализованный бразилец Марлос признан лучшим игроком своего клуба в 2017 году, сообщает официальный сайт горняков.
    Воспитанник одесского Черноморца Борис Тащи
    Футболист из Одессы, играющий в Германии, поскользнулся в душе и выбыл из строя
    16:23 14.12.2017
    189
    Бывший игрок одесского "Черноморца" Борис Тащи поскользнулся в душе у себя дома и сломал большой палец на левой ноге. В "Дуйсбурге" отмечают, что футболист не нуждается в операции.
    Футболист Александр Зинченко
    Украинец помог "Ман-Сити" побить уникальный рекорд
    09:20 14.12.2017
    808
    Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел на поле за свой клуб "Манчестер Сити" в матче против "Суонси" на 73-й минуте, заменив Делфа на левом фланге обороны.
    Игроки Шахтера поздравили детей-переселенцев с Новым годом
    Игроки "Шахтера" поздравили детей-переселенцев с Новым годом 
    04:34 10.12.2017
    149
    В субботу, 9 декабря, заключительную тренировку "Шахтера" в 2017 году посетили дети-переселенцы из Донбасса, сообщает официальный сайт горняков.
    Вратарь ФК Шахтер Андрей Пятов
    Игроки "Шахтера" резко ответили радикалам из "Нацкорпуса"
    10:08 30.11.2017
    28302Радикальный экстремизм охватил Украину
    На пресс-конференции полузащитник "горняков" Тарас Степаненко призвал не делить украинцев, а также не делать из патриотизма бизнес, а вратарь Андрей Пятов призывал каждого заниматься своим делом и не лезть радикалов в футбол.
    Львов-арена
    Капитан сборной Украины возмутился состоянием поля "Арены-Львов"
    18:59 10.11.2017
    435
    По словам капитана сборной Украины Руслана Ротаня, "Шахтер" сейчас во Львове не играет, а "он раньше следил за полем, видно, что поле не в лучшем состоянии".
    Эпический промах голландского футболиста. Видео
    Эпический промах голландского футболиста 
    11:14 13.10.2017
    651
    Голландский футболист Деннис ван Дуйнен (Dennis van Duinen) аутсайдера третьего дивизиона команды Harkemase Boys не смог забить гол в пустые ворота.
    К юбилею Путина Кадыров организовал матч с ветеранами итальянского футбола. Видео
    К юбилею Путина Кадыров организовал матч с ветеранами итальянского футбола 
    03:21 09.10.2017
    329
    Ветераны российского и итальянского футбола встретились в Грозном, капитан российской команды "Лидер-65" глава Чечни Рамзан Кадыров посвятил игру 65-летию президента России Владимира Путина.
    Массовая драка на футболе в Ивано-Франковске
    От любви до убийства. Как разгневанные фанаты мстят футболистам
    16:01 22.09.2017
    802
    Фанаты львовских "Карпат" жестко отреагировали на поражение команды и избили своих футболистов, в частности, под раздачу попал защитник Артем Федецкий. РИА Новости Украина вспоминает громкие случаи нападений болельщиков на игроков.
    Матч в Мариуполе. Команда ветеранов футбола - ФК Мариуполь
    "Динамо" не приехало в Мариуполь: сожаление, обида, недоразумение
    15:45 29.08.2017
    656
    Жители Мариуполя очень ожидали приезда киевского "Динамо" и разочаровались, потому что полумиллионный город живет в прифронтовой зоне ежедневно, а команда побоялась приехать на один день, сообщила спецкор "ГС" Альбина Львутина.
    Украинский легионер забил гол-красавец в чемпионате Чехии. Видео
    Украинский легионер забил гол-красавец в чемпионате Чехии 
    02:08 28.08.2017
    300
    Защитник пражской "Славии" украинец Эдуард Соболь помог своей команде победить в матче против действующего чемпиона Чехии клуба "Млада Болеслав". В игре 5-го тура "Славия" разгромила оппонента со счетом 4:0.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    Неймар "засветил" арбитру в ухо 
    11:06 15.02.2018
    786
    Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
    Футбол. Арбитр. Архивное фото
    В Бразилии футбольный матч не был доигран из-за удаления 9 игроков
    03:15 19.02.2018
    420
    Решение о результате матча чемпионата штата Баия (Бразилия) между "Виторией" и "Баией" и дисциплинарных санкциях примет спортивный суд Бразилии.
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