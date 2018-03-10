Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
На пресс-конференции полузащитник "горняков" Тарас Степаненко призвал не делить украинцев, а также не делать из патриотизма бизнес, а вратарь Андрей Пятов призывал каждого заниматься своим делом и не лезть радикалов в футбол.
Фанаты львовских "Карпат" жестко отреагировали на поражение команды и избили своих футболистов, в частности, под раздачу попал защитник Артем Федецкий. РИА Новости Украина вспоминает громкие случаи нападений болельщиков на игроков.
Жители Мариуполя очень ожидали приезда киевского "Динамо" и разочаровались, потому что полумиллионный город живет в прифронтовой зоне ежедневно, а команда побоялась приехать на один день, сообщила спецкор "ГС" Альбина Львутина.
Защитник пражской "Славии" украинец Эдуард Соболь помог своей команде победить в матче против действующего чемпиона Чехии клуба "Млада Болеслав". В игре 5-го тура "Славия" разгромила оппонента со счетом 4:0.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Как и планировалось свадьба бывшей первой ракетки мира сербки Аны Иванович и футболиста сборной Германии и английского "Манчестер Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера состоялась сразу после окончания чемпионата Европы по футболу во Франции.
Сотни бабочек наводнили арену "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени в день финала чемпионата Европы по футболу, одна из них подлетела к плачущему капитану сборной Португалии Криштиану Роналду, который был заменен из-за травмы в первом тайме.
Жены футболистов Евгения Хачериди, Дениса Гармаша, Сергея Рыбалки и Дениса Бойко показали свои поддержку национальной команде. В воскресенье национальная сборная Украины улетает заграницу готовиться к Евро-2016.
В столичном районе Оболонь неизвестные взорвали стену магазина кондитерской корпорации. В Полтаве во время судебного заседания мэр Харькова заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков сфальсифицировал против него дело.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Защитник пражской "Славии" украинец Эдуард Соболь помог своей команде победить в матче против действующего чемпиона Чехии клуба "Млада Болеслав". В игре 5-го тура "Славия" разгромила оппонента со счетом 4:0.
Массовая драка произошла в товарищеской встрече между московским "Спартаком" и сербской командой "Вождовац". На 77-ой минуте игры защитник сербского клуба Марко Гайич грубо сыграл против нападающего "красно-белых" Зе Луиша.
В северной части Кипра состоялся футбольный чемпионат Европы среди команд Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Особый интерес был вызван участием команды от Закарпатья, которая была названа на венгерском языке Karpatalya.
Бразильцы прощаются со своими футболистами, погибшими в авиакатастрофе в Колумбии. Тысячи человек собрались на стадионе города Шапеко, чтобы проститься с игроками местного футбольного клуба "Шапекоэнсе".
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко перед матчем с командой Финляндии посетил детский реабилитационный центр имени Бориса Литвака, среди одесситов более известный под названием "Дом с ангелом".
Бывший игрок одесского "Черноморца" и киевского "Динамо" Владимир Кузьмичев погиб в автокатастрофе в субботу в Москве, сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.
Презентация украинского нападающего Романа Зозули состоялась в понедельник, 8 августа. На пресс-конференции присутствовали спортивный директор "Бетиса" Мигель Торресилья и один из тренеров клуба Маркос Альварес.
Бывший футболист и главный тренер сборной Италии Чезаре Мальдини скончался на 85-м году жизни. За карьеру футболиста Мальдини с "Миланом" четырежды побеждал в чемпионате Италии, выигрывал Кубок европейских чемпионов.
Украинский нападающий Артем Милевский дебютировал за свой новый клуб "Конкордию" из города Кьяжна и в первой же игре забил гол. Его команда играла в рамках чемпионата Румынии против "Волунтари" и проиграла со счетом 1:2.
Сборная Украины по футболу нанесла поражение национальной команде Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года. Встреча группы C во Львове закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.