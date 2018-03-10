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    Антонио Конте

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Игрок лондонского Челси Диего Коста
    Диего Коста пропустит матч с "Лестером" из-за ссоры с Конте - СМИ
    22:30 13.01.2017
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    Коста не тренировался с командой последние три дня после ссоры с тренером по физподготовке клуба Хулио Тоусом и Конте. В результате главный тренер "Челси" решил не включать Косту на игру с "Лестером".
    Футболист Сеск Фабрегас. Архивное фото
    Фабрегас опроверг слухи о конфликте с Конте
    02:52 29.08.2016
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    По словам полузащитника лондонского "Челси" Сеска Фабрегаса, он намерен продолжить бороться за клуб до самого конца, и каждый раз делать все, что в его силах.
    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте
    Конте: сборная Италии возвращается домой с высоко поднятой головой
    02:29 03.07.2016
    247EURO-2016: победа Португалии
    По словам Конте, игроки сборной верили в мечту и пытались цепляться за нее, поэтому футболисты должны вернуться домой с высоко поднятой головой, так как они сделали все, что могли.
    Антонио Конте. Архивное фото
    Конте подписал трехлетний контракт с "Челси"
    18:45 04.04.2016
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    По информации пресс-службы футбольного клуба "Челси", главный тренер сборной Италии Антонио Конте подписал трехлетний контракт с лондонским "Челси".
    Игроки Челси. Архивное фото
    Тренер Антонио Конте в понедельник подпишет контракт с "Челси" - СМИ
    08:08 04.04.2016
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    Согласно данным СМИ, контракт 46-летнего итальянского специалиста будет рассчитан на три года. Ранее сообщалось, что после Евро-2016 Конте покинет сборную Италии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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