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Антонио Конте
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Диего Коста пропустит матч с "Лестером" из-за ссоры с Конте - СМИ
22:30 13.01.2017
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Коста не тренировался с командой последние три дня после ссоры с тренером по физподготовке клуба Хулио Тоусом и Конте. В результате главный тренер "Челси" решил не включать Косту на игру с "Лестером".
Фабрегас опроверг слухи о конфликте с Конте
02:52 29.08.2016
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По словам полузащитника лондонского "Челси" Сеска Фабрегаса, он намерен продолжить бороться за клуб до самого конца, и каждый раз делать все, что в его силах.
Конте: сборная Италии возвращается домой с высоко поднятой головой
02:29 03.07.2016
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EURO-2016: победа Португалии
По словам Конте, игроки сборной верили в мечту и пытались цепляться за нее, поэтому футболисты должны вернуться домой с высоко поднятой головой, так как они сделали все, что могли.
Конте подписал трехлетний контракт с "Челси"
18:45 04.04.2016
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По информации пресс-службы футбольного клуба "Челси", главный тренер сборной Италии Антонио Конте подписал трехлетний контракт с лондонским "Челси".
Тренер Антонио Конте в понедельник подпишет контракт с "Челси" - СМИ
08:08 04.04.2016
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Согласно данным СМИ, контракт 46-летнего итальянского специалиста будет рассчитан на три года. Ранее сообщалось, что после Евро-2016 Конте покинет сборную Италии.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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