Антонио Конте возглавил "Челси" перед началом сезона-2016/17 и привел лондонский клуб к победе в чемпионате Англии. По данным СМИ, 47-летний итальянец будет получать 10 миллионов фунтов стерлингов за сезон.
Согласно информации, Абрамович потратил 806 млн фунтов на трансферы и 2,4 млрд фунтов - на зарплату футболистам и сотрудникам клуба. Еще около 71 млн фунтов было выплачено лондонцами уволенным тренерам в качестве компенсации.
Матч на стадионе "Мичиган Стэдиум" в США завершился победой "Реала" со счетом 3:2. Дубль в составе мадридской команды на счету Марсело (19-я и 26-я минуты), еще один гол забил Мариано Диас (37). У "Челси" дважды отличился Эден Азар (80, 90+1).
За два тура до конца чемпионата "Тоттенхэм" набрал 70 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Таким образом, "Лестер", в активе которого 77 баллов, впервые в своей истории стал чемпионом Англии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".