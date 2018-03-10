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    ФК Челси

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 114
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    Игроки ФК Уотфорд празднуют крупную победу над Челси
    Середняк английской премьер-лиги разгромил "Челси"
    00:06 06.02.2018
    265
    Встреча, прошедшая в понедельник в Уотфорде, завершилась со счетом 4:1 хозяев. Для "Челси" это второе крупное поражение подряд в чемпионате Англии.
    Главный тренер ФК Челси Антонио Конте
    Антонио Конте продлил работу с "Челси", СМИ выясняют, на каких условиях
    00:39 19.07.2017
    97
    Антонио Конте возглавил "Челси" перед началом сезона-2016/17 и привел лондонский клуб к победе в чемпионате Англии. По данным СМИ, 47-летний итальянец будет получать 10 миллионов фунтов стерлингов за сезон.
    Арсенал стал обладателем Кубка Англии
    "Арсенал" победил "Челси" и стал обладателем Кубка Англии
    23:11 27.05.2017
    101
    Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе "Арсенала" голы забили Алексис Санчес и Арон Рэмзи. У "Челси" отличился Диего Коста.
    Роман Абрамович
    Абрамович потратил на "Челси" более 3 млрд фунтов
    20:31 14.05.2017
    385
    Согласно информации, Абрамович потратил 806 млн фунтов на трансферы и 2,4 млрд фунтов - на зарплату футболистам и сотрудникам клуба. Еще около 71 млн фунтов было выплачено лондонцами уволенным тренерам в качестве компенсации.
    Матч чемпионата Англии по футболу Вест Бромвич Альбион - Челси
    Лондонский "Челси" досрочно стал чемпионом Англии-2016/17
    00:26 13.05.2017
    136
    Встреча, прошедшая в пятницу вечером на поле "Вест Бромвича", завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Данный чемпионский титул стал для "Челси" шестым в его истории.
    Челси обыграл Тоттенхэм и стал первым финалистом Кубка Англии по футболу. Видео
    "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Англии. Обзор матча 
    01:26 23.04.2017
    53
    "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и стал первым финалистом Кубка Англии по футболу. Субботняя игра на стадионе "Уэмбли" завершилась победой "Челси" со счетом 4:2.
    Игрок сборной Англии Джон Терри
    "Челси": Терри покинет футбольный клуб в конце сезона
    21:03 17.04.2017
    60
    Футболист Джон Терри, который много лет был капитаном "Челси", заявил, что примет решение о своем будущем в команде чуть позже, в приоритете - помочь команде вновь добиться успеха.
    Игроки Манчестер Юнайтед
    "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Челси"
    22:57 16.04.2017
    99
    Согласно информации, футболисты "Манчестер Юнайтед" отличились по разу в каждом из таймов. Три очка "Манчестер Юнайтед" принесли голы Рэшфорда и Эрреры.
    Жозе Моуринью. Архивное фото
    Болельщики "Челси" кричали Моуринью, что он иуда
    04:13 14.03.2017
    481
    Поединок 1/4 финала Кубка Англии между "Челси" и "МЮ" прошел в понедельник вечером в Лондоне и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 51-й минуте забил Н'Голо Канте.
    Роскошный проход Азара через все поле и гол в ворота Арсенала. Видео
    "Роскошный" проход Азара через все поле и гол в ворота "Арсенала" 
    06:35 05.02.2017
    627
    "Челси" на своем поле переиграл "Арсенал" в лондонском дерби в рамках чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
    Игроки Челси. Архивное фото
    "Челси" разгромил "Лестер" в 21-м туре чемпионата Англии
    23:10 14.01.2017
    118
    Встреча в Лестере завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).
    Игрок лондонского Челси Диего Коста
    Диего Коста пропустит матч с "Лестером" из-за ссоры с Конте - СМИ
    22:30 13.01.2017
    103
    Коста не тренировался с командой последние три дня после ссоры с тренером по физподготовке клуба Хулио Тоусом и Конте. В результате главный тренер "Челси" решил не включать Косту на игру с "Лестером".
    Фрэнк Лэмпард. Архивное фото
    Фрэнк Лэмпард заявил, что примет решение о своей карьере в январе
    06:08 25.12.2016
    54
    По словам бывшего полузащитника сборной Англии по футболу и лондонского "Челси" Фрэнка Лэмпарда, быть в "Челси" или нет - это решать не ему, поэтому он не может сказать большего.
    ФК Челси
    FA оштрафовала "Челси" на 100 тыс фунтов за поведение игроков
    20:52 13.12.2016
    58
    "Челси" и "Манчестер Сити" оштрафованы за то, что в конце игры возникла массовая потасовка, а клубы несмогли обеспечить корректное поведение футболистов на поле.
    Футболист Сеск Фабрегас. Архивное фото
    Футболист Фабрегас отклонил предложение с зарплатой €31 млн в год - СМИ
    09:33 13.12.2016
    143
    Сообщается, что в нынешнем сезоне Фабрегас получает не так много игрового времени: испанский хавбек провел в чемпионате Англии только 6 матчей, в которых не отметился забитыми мячами.
    Челси vs Манчестер Юнайтед. Или игра в одни ворота. Видео
    "Челси" vs "Манчестер Юнайтед". Или игра в одни ворота 
    03:12 24.10.2016
    164
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу "синих". Голы забили Педро (1-я минута), Гари Кэхилл (21), Эден Азар (62) и Н'Голо Канте (70).
    Игроки Манчестер Юнайтед. Архивное фото
    "Челси" разгромил "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии
    02:23 24.10.2016
    194
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу "синих". Голы забили Педро (1-я минута), Гари Кэхилл (21), Эден Азар (62) и Н'Голо Канте (70).
    Футболист Сеск Фабрегас. Архивное фото
    Фабрегас опроверг слухи о конфликте с Конте
    02:52 29.08.2016
    72
    По словам полузащитника лондонского "Челси" Сеска Фабрегаса, он намерен продолжить бороться за клуб до самого конца, и каждый раз делать все, что в его силах.
    Футболисты Реала в матче против Челси
    "Реал" обыграл "Челси" в матче Международного кубка чемпионов
    01:15 31.07.2016
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    Матч на стадионе "Мичиган Стэдиум" в США завершился победой "Реала" со счетом 3:2. Дубль в составе мадридской команды на счету Марсело (19-я и 26-я минуты), еще один гол забил Мариано Диас (37). У "Челси" дважды отличился Эден Азар (80, 90+1).
    Английская футбольная лига, матч между Лестер Сити и Манчестер Сити. Архивное фото
    Ничья "Челси" и "Тоттенхэма" досрочно сделала "Лестер" чемпионом Англии
    00:26 03.05.2016
    86
    За два тура до конца чемпионата "Тоттенхэм" набрал 70 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Таким образом, "Лестер", в активе которого 77 баллов, впервые в своей истории стал чемпионом Англии.
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