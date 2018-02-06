Середняк английской премьер-лиги разгромил "Челси"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. "Уотфорд" одержал крупную победу над лондонским "Челси" в матче 26-го тура английской футбольной премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в понедельник, 5 февраля, в Уотфорде, завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев голы забили Трой Дини (42-я минута, с пенальти), Дарил Янмат (84-я), Жерар Деулофеу (88-я) и Роберто Перейра (90+1-я). У "Челси" отличился Эден Азар (82-я). Гости с 30-й минуты играли вдесятером после удаления Тьемуа Бакайоко, получившего две желтых карточки в течение пяти минут.

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Для "Челси" это второе крупное поражение подряд в чемпионате Англии. В 25-м туре "синие" на своем поле проиграли "Борнмуту" со счетом 0:3.

"Челси" с 50 очками занимает четвертое место в премьер-лиге, а "Уотфорд" с 30 очками идет на 11-й строчке.