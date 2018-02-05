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    В Дубае "Шахтер" отметился фантастическим пропуском мяча в свои ворота

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    Донецкий "Шахтер" во втором поединке турнира Dubai Cup одолел чешскую "Славию" со счетом 3:2. "Горняки" вынуждены были отыгрываться уже после 17-й минуты встречи, когда фантастический удар со своей половины поля от Мирослава Стоха застал врасплох Андрея Пятова.
    В первой победе 2018 года Шахтер отметился фантастическим пропуском мяча
    скриншот с видео

    Уже через некоторое время команда Паулу Фонсеки сумела сравнять счет в игре — Исмаили удачно завершил комбинацию Факундо Феррейры и Тайсона, который мощным выстрелом вколотил мяч в сетку ворот соперника. Следует отметить, что перед этим Феррейра пробил в перекладину.

    ​Под конец первой половины игры "Шахтер" во второй раз огорчил вратаря "Славии" — все тот же Феррейра вывел дончан вперед, удачно замкнув передачу с фланга от Фреда.

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    На 52-й минуте "горняки" снова пропустили — Милан Шкода отправил мяч точно по назначению с нескольких метров. Почти сразу "Шахтер" в третий раз забил в ворота оппонента — Феррейра оформил дубль, положив кожаный знаряд в ближний угол из-за пределов штрафной.

    Был еще один гол от донецкой команды, однако главный судья не засчитал мяч, который забил Тайсон, ведь, судя по всему, не увидел, когда тот пересек линию ворот.

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