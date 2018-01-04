"Динамо" и "Шахтер" попали в топ-50 самых богатых клубов мира

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Сразу два украинских клуба — киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер"попали в список самых богатых клубов всего мира.

Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу, разработанному Soccerex. Ключевыми переменными в расчетах были игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба, сообщает isport.ua.

"Шахтер" занял в рейтинге 22-е место. По данным издания футбольный финансовый индекс "горняков" равен 0,993, а общая стоимость игроков — 108 миллионов евро.

"Динамо" расположилось на 41-м месте. Стоимость всех футболистов клуба равняется 87 млн евро, а ФФИ — 0,574.

Топ-10 рейтинга:

1. Манчестер Сити (ФФИ — 4,883; стоимость игроков – 637 млн евро)

2. Арсенал (4,559; 592 млн евро)

3. ПСЖ (4,128; 485 млн евро)

4. Гуанчжоу Эвергранд (3,423; 46 млн евро)

5. Тоттенхэм (2,591; 463 млн евро)

6. Реал (2,579; 771 млн евро)

7. Манчестер Юнайтед (2,314; 524 млн евро)

8. Ювентус (2,260; 470 млн евро)

9. Челси (2,073; 624 млн евро)

10. Бавария (2,086; 603 млн евро)

Отметим, что самый дорогой состав футболистов у Барселоны, но она в рейтинге с ФФИ 1,626 заняла всего 13 место.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" подписало контракт с футболистом сборной Словении Беньямином Вербичем, который ранее выступал за датский "Копенгаген".