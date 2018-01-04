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    Спорт

    "Динамо" и "Шахтер" попали в топ-50 самых богатых клубов мира

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    В рейтинге самых богатых клубов мира донецкий "Шахтер" занял 22-е место, а киевское "Динамо" расположилось на 41-м месте.
    Матч Динамо - Шахтер
    shakhtar.com

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Сразу два украинских клуба — киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер"попали в список самых богатых клубов всего мира.

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    Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу, разработанному Soccerex. Ключевыми переменными в расчетах были игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба, сообщает isport.ua.

    "Шахтер" занял в рейтинге 22-е место. По данным издания футбольный финансовый индекс "горняков" равен 0,993, а общая стоимость игроков — 108 миллионов евро.

    "Динамо" расположилось на 41-м месте. Стоимость всех футболистов клуба равняется 87 млн евро, а ФФИ — 0,574.

    Топ-10 рейтинга:

    1. Манчестер Сити (ФФИ — 4,883; стоимость игроков – 637 млн евро)

    2. Арсенал (4,559; 592 млн евро)

    3. ПСЖ (4,128; 485 млн евро)

    4. Гуанчжоу Эвергранд (3,423; 46 млн евро)

    5. Тоттенхэм (2,591; 463 млн евро)

    6. Реал (2,579; 771 млн евро)

    7. Манчестер Юнайтед (2,314; 524 млн евро)

    8. Ювентус (2,260; 470 млн евро)

    9. Челси (2,073; 624 млн евро)

    10. Бавария (2,086; 603 млн евро)

    Отметим, что самый дорогой состав футболистов у Барселоны, но она в рейтинге с ФФИ 1,626 заняла всего 13 место.

    Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" подписало контракт с футболистом сборной Словении Беньямином Вербичем, который ранее выступал за датский "Копенгаген".

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