Бразильским полузащитником "Шахтера" заинтересовались английские клубы

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Британские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заинтересовались одним из лидеров донецкого "Шахтера", бразильским полузащитником Фредом, сообщает Daily Star.

По данным издания, руководство "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" готово заплатить за Фреда с 30 миллионов фунтов. Футболист может покинуть "Шахтер" уже в нынешнее трансферное окно.

Как отмечается, вмешаться в борьбу за бразильского футболиста могут и другие европейские клубы — "ПСЖ", "Интер", "Валенсия", "Атлетико" и "Наполи".

Напомним, "Шахтер" приобрел Фреда за 15 миллионов евро в 2013-м году.