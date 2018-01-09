наверх
09.01.201809:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Бразильским полузащитником "Шахтера" заинтересовались английские клубы

    (обновлено: )56
    По данным СМИ, руководство "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" готово заплатить за Фреда с 30 миллионов фунтов. Футболист может покинуть "Шахтер" уже в нынешнее трансферное окно.
    Игрок ФК Шахтер Фред
    Фото ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Британские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заинтересовались одним из лидеров донецкого "Шахтера", бразильским полузащитником Фредом, сообщает Daily Star.

    По данным издания, руководство "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" готово заплатить за Фреда с 30 миллионов фунтов. Футболист может покинуть "Шахтер" уже в нынешнее трансферное окно.

    Как отмечается, вмешаться в борьбу за бразильского футболиста могут и другие европейские клубы — "ПСЖ", "Интер", "Валенсия", "Атлетико" и "Наполи".

    Напомним, "Шахтер" приобрел Фреда за 15 миллионов евро в 2013-м году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на месте убийства адвоката Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Одесса после празднования Нового года
    Украина 2018: новые испытания
    Гривны
    Курс гривны летит в пропасть