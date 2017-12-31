Болельщики "Шахтера" определили лучшего игрока года

Основными претендентами на победу в номинации были Андрей Пятов и Марлос. Именно их в течение года по три раза признавали лучшими футболистами месяца. Интрига держалась до последнего момента, но при итоговом подсчете голосов полузащитник вырвался вперед и стал триумфатором года.

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За Марлоса высказались 12 468 болельщиков, а голкиперу "горняков" свои симпатии отдали 11 872 человека. Третье место и 10 144 голоса достались Тайсону, который совсем немного опередил соотечественника Бернарда (10 132).

Всего в опросе на официальных страницах в социальных сетях клуба приняли участие свыше 50 тысяч респондентов.