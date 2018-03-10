Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
По словам президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, финансовый блок вопросов переведен на уровень принятия решений главным тренером национальной сборной, в ФФУ хотели бы эффективно оптимизировать любые затраты.
После сильнейшего ливня, который накрыл Киев с утра в понедельник, выглянуло солнце, чем не преминул воспользоваться главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и вывел своих подопечных прогуляться по Подолу.
По словам главного тренера, Украине досталась очень сложная группа. Сборная Украины в следующем туре 6 октября сыграет с Косово, тогда как Исландия и Турция сыграют между собой, а Хорватии предстоит игра с Финляндией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.