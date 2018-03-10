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    Андрей Шевченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 94
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    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    770
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Шевченко вызвал шесть легионеров на мартовский сбор
    22:54 05.03.2018
    91
    В перечень легионеров вошли защитник Эдуард Соболь, полузащитники Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и форвард Роман Яремчук.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Шевченко оценил шансы украинской сборной в Лиге наций
    05:59 25.01.2018
    527
    Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что "турнир дает прекрасную возможность просматривать молодых футболистов в официальных матчах".
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Шевченко прокомментировал возвращение Ротаня в "Динамо"
    04:41 14.01.2018
    6832
    По мнению Шевченко, "главное, чтобы физически Ротань выдержал". При этом он добавил, что, судя по той форме, в которой футболист приезжал в сборную, "с этим проблем быть не должно".
    Флаг Канады
    Посол Украины похвалил Канаду за "последовательное давление на Россию"
    09:38 03.01.2018
    65
    Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что в соответствии с одобренным в конце 2017 года в Канаде "актом Магнитского" первые 30 россиян уже попали под персональные санкции.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Шевченко назвал первых соперников сборной в новом году
    06:03 01.01.2018
    113
    По словам Андрея Шевченко, сборная Украины в марте проведет поединки с Японией и Саудовской Аравией. Пока место, где пройдут матчи, не известно, но, по словам тренера, они будут в Европе.
    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
    Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Японией - Шевченко
    10:24 18.12.2017
    205
    По словам наставника сборной Украины, контрольный матч против японцев может пройти в одной из стран Европы. Шевченко в ожидании подписания договора на матч.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Архивное фото
    ФФУ понизит зарплату главному тренеру сборной Украины - СМИ
    23:36 12.11.2017
    301
    По словам президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, финансовый блок вопросов переведен на уровень принятия решений главным тренером национальной сборной, в ФФУ хотели бы эффективно оптимизировать любые затраты.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
    ФФУ продлила контракт с Андреем Шевченко - СМИ
    16:53 06.11.2017
    153
    Исполком Федерации футбола Украины 6 ноября решил продлить контракт с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Он будет готовить команду к отбору на Евро-2020.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Выборы мэра Тбилиси. Шевченко попал в скандал
    19:11 23.10.2017
    882
    В Центральную избирательную комиссию Грузии пожаловались на то, что Андрей Шевченко агитировал за поддержку Кахи Каладзе. Ему грозит штраф в 800 долларов.
    Отборочный матч на ЧМ-2018 по футболу между сборными Украины и Хорватии
    Стало известно, что сказал Шевченко футболистам сборной после матча
    07:43 10.10.2017
    3434
    Защитник сборной Николай Матвиенко сообщил, что главный тренер Андрей Шевченко после матча с Хорватией никому не "пихал", всех поблагодарил.
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко похвалил игроков сборной, несмотря на невыход на ЧМ-2018
    05:39 10.10.2017
    371ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    По словам главного тренера Национальной сборной Украины по футболу, он остался доволен игрой своих футболистов, хотя ему "очень обидно за результат".
    Шевченко выгулял футболистов сборной по Подолу
    Шевченко выгулял футболистов сборной по Подолу 
    15:53 09.10.2017
    261
    После сильнейшего ливня, который накрыл Киев с утра в понедельник, выглянуло солнце, чем не преминул воспользоваться главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и вывел своих подопечных прогуляться по Подолу.
    Главный Тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
    Шевченко рассказал о настрое сборной перед решающим матчем
    10:31 09.10.2017
    233
    По словам главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, игроки настроены на победу, настроение перед матчем боевое.
    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
    ЧМ в России-2018. Сборная Украины: пан или пропал, третьего не дано
    17:14 06.10.2017
    4174
    Сможет ли команда Андрея Шевченко оформить путевку на чемпионат мира в России, вопреки ряду препятствий, в числе которых оказались и собственные болельщики?
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Шевченко о матчах отбора на ЧМ. Нас интересует только первое место
    09:31 03.10.2017
    455
    Как заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции перед матчами отбора ЧМ-2018, у сборной три новичка — Марлос, Лукьянчук и Пердута.
    Футболист Марлос. Архивное фото
    Шевченко прокомментировал смену гражданства Марлоса
    13:08 02.10.2017
    376
    Как заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, смена гражданства Марлоса - не натурализация, ведь человек шел на это осознанно, это его решение.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
    Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход в ЧМ-2018
    17:16 26.09.2017
    950
    По словам главного тренера, Украине досталась очень сложная группа. Сборная Украины в следующем туре 6 октября сыграет с Косово, тогда как Исландия и Турция сыграют между собой, а Хорватии предстоит игра с Финляндией.
    Сборная Украины по футболу
    Исландия - Украина: победа любой ценой
    17:18 05.09.2017
    1237ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Чего ждать от матча сборной Украины в Рейкьявике, прогнозах экспертов и букмекеров и шансах на выход на чемпионат мира в России - в материале РИА Новости Украина.
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Определен состав сборной Украины на матч против Исландии
    15:41 05.09.2017
    587
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес в заявку 23 игрока. Виктор Цыганков, Владимир Шепелев и Евгений Шахов в нее не попали. Матч стартует в 21.45 по киевскому времени в Рейкьявике.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    770
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Шевченко вызвал шесть легионеров на мартовский сбор
    22:54 05.03.2018
    91
    В перечень легионеров вошли защитник Эдуард Соболь, полузащитники Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и форвард Роман Яремчук.
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