В Китае хотят открыть футбольную школу имени Андрея Шевченко

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В китайской провинции Хэнань планируют создать собственную футбольную школу и назвать ее в честь главного тренера сборной Украины по футболу и бывшего игрока киевского "Динамо" Андрея Шевченко. Об этом сообщается на сайте "Динамо".

Как отмечается, учебно-тренировочную базу Динамо в Чапаевке и ДЮФШ им. Лобановского на Нивках посетили гости из Китая, которые планируют создать собственную футбольную школу и "набираются опыта в Киеве".

По словам гостей из Китая, у них с Украиной есть несколько устоявшихся ассоциаций, и прежде всего — это спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко.

"К нам пожаловали представители очень крупной провинции Китайской Народной Республики, Хэнань, в которой проживает около 100 миллионов жителей. Они обратились к нам через Владимира Александровича Линника, доктора наук, руководителя крупного подразделения Института нано- и биотехнологии, с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать ее именем Андрея Шевченко, потому что, как сказал господин Ли Лю Мин (глава делегации из КНР — ред.), у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего — это великие спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко", — сказал директор ДЮФШ "Динамо" Александр Алексеевич Ищенко.

Как сказал глава делегации из КНР, когда речь заходит о футболе в Украине, в провинции Хэнань "все сразу вспоминают о "Динамо" — команде номер один".

"В нашем регионе из ста миллионов жителей как минимум 20 миллионов точно знают о вашем клубе ("Динамо" — ред.)… Наша цель — построить футбольную академию, которой можно было бы гордиться, такую как у "Динамо Киев", — сказал глава делегации Ли Лю Мин.

Напомним, ранее Андрей Шевченко и мэр Киева Виталий Кличко провели жеребьевку полуфинала Лиги Чемпионов.