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    Спорт

    В Китае хотят открыть футбольную школу имени Андрея Шевченко

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    По словам главы делегации из КНР, когда речь заходит о футболе в Украине, в провинции Хэнань "все сразу вспоминают о "Динамо" - команде номер один".
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В китайской провинции Хэнань планируют создать собственную футбольную школу и назвать ее в честь главного тренера сборной Украины по футболу и бывшего игрока киевского "Динамо" Андрея Шевченко. Об этом сообщается на сайте "Динамо".

    Как отмечается, учебно-тренировочную базу Динамо в Чапаевке и ДЮФШ им. Лобановского на Нивках посетили гости из Китая, которые планируют создать собственную футбольную школу и "набираются опыта в Киеве".

    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кличко и Шевченко встречают. Кадры передачи кубков Лиги чемпионов

    По словам гостей из Китая, у них с Украиной есть несколько устоявшихся ассоциаций, и прежде всего — это спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко.

    "К нам пожаловали представители очень крупной провинции Китайской Народной Республики, Хэнань, в которой проживает около 100 миллионов жителей. Они обратились к нам через Владимира Александровича Линника, доктора наук, руководителя крупного подразделения Института нано- и биотехнологии, с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать ее именем Андрея Шевченко, потому что, как сказал господин Ли Лю Мин (глава делегации из КНР — ред.), у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего — это великие спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко", — сказал директор ДЮФШ "Динамо" Александр Алексеевич Ищенко.

    Как сказал глава делегации из КНР, когда речь заходит о футболе в Украине, в провинции Хэнань "все сразу вспоминают о "Динамо" — команде номер один".

    "В нашем регионе из ста миллионов жителей как минимум 20 миллионов точно знают о вашем клубе ("Динамо" — ред.)… Наша цель — построить футбольную академию, которой можно было бы гордиться, такую как у "Динамо Киев", — сказал глава делегации Ли Лю Мин.

    Напомним, ранее Андрей Шевченко и мэр Киева Виталий Кличко провели жеребьевку полуфинала Лиги Чемпионов.

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