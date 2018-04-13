Шевченко и Кличко провели жеребьевку полуфинала Лиги Чемпионов

Фото uefa.com

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Мюнхенская "Бавария" сыграет с мадридским "Реалом", а английский "Ливерпуль" встретится с итальянской "Ромой" в полуфиналах футбольной Лиги чемпионов.

Об этом стало известно в пятницу в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

Первые матчи команды проведут 24/25 апреля, ответные – 1/2 мая. Номинальным хозяином финала будет победитель пары "Бавария" — "Реал".

Фото uefa.com Виталий Кличко и Андрей Шевченко приняли участие в жеребьевке полуфинала Лиги чемпионов УЕФА

Перед началом жеребьевки с речью выступил мэр Киева Виталий Кличко, а жеребьевку пар полуфиналистов проводил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.