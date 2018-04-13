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    Шевченко и Кличко провели жеребьевку полуфинала Лиги Чемпионов

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    Перед началом жеребьевки с речью выступил мэр Киева Виталий Кличко, а жеребьевку пар полуфиналистов проводил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
    Андрей Шевченко провел жеребьевку полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА
    Фото uefa.com

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.  Мюнхенская "Бавария" сыграет с мадридским "Реалом", а английский "Ливерпуль" встретится с итальянской "Ромой" в полуфиналах футбольной Лиги чемпионов.

    Об этом стало известно в пятницу в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

    Первые матчи команды проведут 24/25 апреля, ответные – 1/2 мая. Номинальным хозяином финала будет победитель пары "Бавария" — "Реал".

    Фото uefa.com
    Виталий Кличко и Андрей Шевченко приняли участие в жеребьевке полуфинала Лиги чемпионов УЕФА

    Перед началом жеребьевки с речью выступил мэр Киева Виталий Кличко, а жеребьевку пар полуфиналистов проводил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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