Кличко и Шевченко встречают. Кадры передачи кубков Лиги чемпионов

Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА состоялась в субботу в центре Киева, в которой приняли участие мэр столицы Виталий Кличко, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и руководитель Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Лучшие моменты церемонии — в репортаже фотографа РИА Новости Украина Евгения Котенко.

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Финал женского турнира Лиги чемпионов УЕФА состоится 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, а мужского — 26 мая на арене НСК "Олимпийский".