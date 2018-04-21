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    Фотоленты

    Кличко и Шевченко встречают. Кадры передачи кубков Лиги чемпионов

    (обновлено: )116
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве

    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА состоялась в субботу в центре Киева, в которой приняли участие мэр столицы Виталий Кличко, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и руководитель Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

    Лучшие моменты церемонии — в репортаже фотографа РИА Новости Украина Евгения Котенко.

    Смотрите также: Крымские каникулы украинской олимпийской чемпионки

    Финал женского турнира Лиги чемпионов УЕФА состоится 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, а мужского — 26 мая на арене НСК "Олимпийский".

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