наверх
10.04.201809:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Тренер сборной Украины проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов

    (обновлено: )49
    Первые полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая. Финал состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". Ответные четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов состоятся на этой неделе.
    Андрей Шевченко провел жеребьевку 1/4 Лиги Чемпионов 2017/2018 годов. Архивное фото
    Фото uefa.com

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Допрыгались, добегались... Олимпиада-2020 в Токио - Украина в пролете

    Церемония состоится 13 апреля в Ньоне. Начало в 13:00 по киевскому времени. Шевченко поможет провести жеребьевку в качестве посла майского финала Лиги чемпионов в Киеве.

    Указано, что жеребьевка будет открытая, то есть без сеянных и не сеянных команд, а также без разведения представителей одной ассоциации. Футболисты, чью команду в каждой паре достанут первой, сыграют первый матч на своем поле.

    Первые полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая. Финал состоится 26 мая на НСК "Олимпийский".  Ответные четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов состоятся на этой неделе.

    Во вторник сыграют пары "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" и "Рома" — "Барселона", а в среду — "Реал" — "Ювентус" и "Бавария" — Севилья". 

    Ранее, 26 марта Шевченко провел жеребьевку четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии