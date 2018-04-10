Тренер сборной Украины проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов

Фото uefa.com

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Церемония состоится 13 апреля в Ньоне. Начало в 13:00 по киевскому времени. Шевченко поможет провести жеребьевку в качестве посла майского финала Лиги чемпионов в Киеве.

Указано, что жеребьевка будет открытая, то есть без сеянных и не сеянных команд, а также без разведения представителей одной ассоциации. Футболисты, чью команду в каждой паре достанут первой, сыграют первый матч на своем поле.

Первые полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая. Финал состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". Ответные четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов состоятся на этой неделе.

Во вторник сыграют пары "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" и "Рома" — "Барселона", а в среду — "Реал" — "Ювентус" и "Бавария" — Севилья".

Ранее, 26 марта Шевченко провел жеребьевку четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.