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    Спорт

    "Рома" разгромила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

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    Встреча, прошедшая во вторник, 10 апреля, в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Первый матч, прошедший в Барселоне 4 апреля, завершилась со счетом 4:1 в пользу "сине-гранатовых".
    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов Рома - Барселона
    @OfficialASRoma

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Футболисты итальянской "Ромы" разгромили испанскую "Барселону" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и пробились в полуфинал турнира.

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    Встреча, прошедшая во вторник, 10 апреля, в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Эдин Джеко (6-я минута), Даниэле Де Росси (58 — с пенальти) и Костас Манолас (82).

    Первый матч, прошедший в Барселоне 4 апреля, завершилась со счетом 4:1 в пользу "сине-гранатовых", и в итоге "Рома" пробилась в полуфинал за счет гола на чужом поле.

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