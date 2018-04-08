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    Спорт

    "Барселона" разгромила "Леганес"

    (обновлено: )9310
    Встреча состоялась в субботу в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Месси отличился на 27-й, 32-й и 87-й минутах, у "Леганеса" мяч забил Набиль Эль-Жар (68).
    Игроки Барселоны радуются победе
    @FCBarcelona

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Футболист "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик и принес своей команде победу над "Леганесом" в матче 31-го тура чемпионата Испании.

    Встреча состоялась в субботу в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Месси отличился на 27-й, 32-й и 87-й минутах, у "Леганеса" мяч забил Набиль Эль-Жар (68).

    "Барселона" набрала 79 очков и продолжает лидировать в таблице испанской примеры, обгоняя идущий вторым мадридский "Атлетико" на 12 очков. "Леганес" с 36 очками занимает 14-ю строчку.

    Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала победу с крупным счетом над "Аугсбургом" в 29-м туре чемпионата Германии по футболу и в шестой раз подряд завоевала главный трофей бундеслиги.

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