"Барселона" разгромила "Леганес"

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Футболист "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик и принес своей команде победу над "Леганесом" в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Встреча состоялась в субботу в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Месси отличился на 27-й, 32-й и 87-й минутах, у "Леганеса" мяч забил Набиль Эль-Жар (68).

"Барселона" набрала 79 очков и продолжает лидировать в таблице испанской примеры, обгоняя идущий вторым мадридский "Атлетико" на 12 очков. "Леганес" с 36 очками занимает 14-ю строчку.

Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала победу с крупным счетом над "Аугсбургом" в 29-м туре чемпионата Германии по футболу и в шестой раз подряд завоевала главный трофей бундеслиги.