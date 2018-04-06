Милевского госпитализировали во время матча

Бывшего игрока сборной Украины толкнули во время матча и он не удачно упал на руку. Врачи диагностировали вывих локтевого сустава. Некоторое время ему придется походить в гипсе. При этом неизвестно, кода он сможет вернуться на поле.

"Больше всего я зол на то, что никто не извинился за такое. Это подло и не по-людски. С победой нас, "Динамо" Брест", — прокомментировал полученное повреждение Милевский в своем Instagram.

Стоит отметить, что "Динамо" выиграло у "Луча" — 2:1 и с 4 очками возглавило турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

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