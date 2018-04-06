Результаты всех матчей 1/4 финала Лиги Европы

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В четверг, 5 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.
В частности, фавориты турнира лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" одержали уверенные домашние победы.
Результаты всех матчей: "Арсенал" – ЦСКА – 4:1 (Рэмзи, 9, 28, Ляказетт, 23 (с пенальти), 35 – Головин, 15); "Лейпциг" – "Марсель" – 1:0 (Вернер, 45); "Атлетико" – "Спортинг" – 2:0 (Коке,1, Гризманн, 40); "Лацио" – "Зальцбург" – 4:2 (Лулич, 8, Пароло, 49, Андерсон, 74, Иммобиле, 76 – Бериша, 30 (с пенальти), Минамион, 71).
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Ответные матчи пройдут 12 апреля, а финал турнира состоится в Лионе (Франция) 16 мая.
Напомним, 3 и 4 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.