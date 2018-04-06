наверх
06.04.201802:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Результаты всех матчей 1/4 финала Лиги Европы

    (обновлено: )4410
    Фавориты турнира "Арсенал" и мадридский "Атлетико" одержали уверенные домашние победы. В частности, лондонцы разгромили москоский ЦСКА со счетом 4:1.
    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В четверг, 5 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Facebook Игорь Жданов
    Лучшие спортсмены Украины. Вручение премии "Герои спортивного года-2017"

    В частности, фавориты турнира лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" одержали уверенные домашние победы.

    Результаты всех матчей: "Арсенал" – ЦСКА – 4:1 (Рэмзи, 9, 28, Ляказетт, 23 (с пенальти), 35 – Головин, 15); "Лейпциг" – "Марсель" – 1:0 (Вернер, 45); "Атлетико" – "Спортинг" – 2:0 (Коке,1, Гризманн, 40); "Лацио" – "Зальцбург" – 4:2 (Лулич, 8, Пароло, 49, Андерсон, 74, Иммобиле, 76 – Бериша, 30 (с пенальти), Минамион, 71).

    Смотрите также: Жена украинского футболиста показала трюк в спальне

    Ответные матчи пройдут 12 апреля, а финал турнира состоится в Лионе (Франция) 16 мая.

    Напомним, 3 и 4 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине