"Арсенал" разгромил московский ЦСКА в первом матче 1/4 финала ЛЕ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Футболисты лондонского "Арсенала" на своем поле разгромили московский ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в четверг вечером в Лондоне, завершилась со счетом 4:1. В составе "Арсенала" дубли сделали Арон Рэмзи (9-я и 28-я минуты) и Александр Ляказетт (23 — с пенальти, 35). У армейцев отличился Александр Головин (15).

Смотрите также: Лучшие спортсмены Украины. Вручение премии "Герои спортивного года-2017"

Ответная игра пройдет 12 апреля в Москве.

Напомним, 3 и 4 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.