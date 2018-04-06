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    Спорт

    "Арсенал" разгромил московский ЦСКА в первом матче 1/4 финала ЛЕ

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    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Лондоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Ответная игра пройдет 12 апреля в Москве.
    Матч 1/4 финала Лиги Европы Арсенал - ЦСКА
    @Arsenal

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Футболисты лондонского "Арсенала" на своем поле разгромили московский ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Лондоне, завершилась со счетом 4:1. В составе "Арсенала" дубли сделали Арон Рэмзи (9-я и 28-я минуты) и Александр Ляказетт (23 — с пенальти, 35). У армейцев отличился Александр Головин (15).

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    Ответная игра пройдет 12 апреля в Москве.

    Напомним, 3 и 4 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

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