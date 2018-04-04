Результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В среду, 4 апреля, состоялись очередные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых победили английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона".

Так, "мерсисайдцы" одержали крупную победу над "Манчестер Сити". Встреча, прошедшая в среду в Ливерпуле, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Мохамед Салах (12-я минута), Алекс Окслейд-Чемберлен (21-я) и Садио Мане (31-я).

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В параллельном матче футболисты "Барселоны" обыграли "Рому". Поединок, который прошел в столице Каталонии, завершился со счетом 4:1. На 38-й минуте гол в свои ворота забил капитан римлян Даниэле Де Росси, а на 55-й мяч отскочил в сетку ворот "волков" от колена защитника Костаса Маноласа. Позже у "Барселоны" отличились Жерар Пике (59-я минута) и Луис Суарес (87-я). Единственный мяч у гостей забил Эдин Джеко (80-я).

@LFC Матч 1/4 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

Ответные игры этих команд пройдут 10 апреля.

Напомним, во вторник, 3 апреля, в рамках первых четвертьфинальных матчей мюнхенская "Бавария" обыграла "Севилью", а мадридский "Реал" стараниями Роналду разгромил "Ювентус".