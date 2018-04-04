наверх
05.04.201801:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду

    (обновлено: )13910
    Футболисты "Ливерпуля" дома одержали крупную победу над "Манчестер Сити", а "Барселона" не без помощи соперника уверенно обыграла "Рому".
    Матч 1/4 финала ЛЧ Барселона - Рома
    @FCBarcelona

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В среду, 4 апреля, состоялись очередные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых победили английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона".

    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua
    Столкновения болельщиков и полиции в Мариуполе: в ход пошли камни

    Так, "мерсисайдцы" одержали крупную победу над "Манчестер Сити". Встреча, прошедшая в среду в Ливерпуле, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Мохамед Салах (12-я минута), Алекс Окслейд-Чемберлен (21-я) и Садио Мане (31-я).

    Смотрите также: Жена украинского футболиста показала трюк в спальне

    В параллельном матче футболисты "Барселоны" обыграли "Рому". Поединок, который прошел в столице Каталонии, завершился со счетом 4:1. На 38-й минуте гол в свои ворота забил капитан римлян Даниэле Де Росси, а на 55-й мяч отскочил в сетку ворот "волков" от колена защитника Костаса Маноласа. Позже у "Барселоны" отличились Жерар Пике (59-я минута) и Луис Суарес (87-я). Единственный мяч у гостей забил Эдин Джеко (80-я).

    @LFC
    Матч 1/4 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

    Ответные игры этих команд пройдут 10 апреля.

    Напомним, во вторник, 3 апреля, в рамках первых четвертьфинальных матчей мюнхенская "Бавария" обыграла "Севилью", а мадридский "Реал" стараниями Роналду разгромил "Ювентус". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Яма на дороге в Житомире
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине
    Назар Холодницкий
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП