По информации Следственного комитета, женщина не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в Москве совместно со своим отцом, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.
Бывший игрок одесского "Черноморца" и киевского "Динамо" Владимир Кузьмичев погиб в автокатастрофе в субботу в Москве, сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.
Прошедшая спортивная неделя прошла под флагом европейских клубных турниров. Четыре украинских клуба: донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", днепропетровский "Днепр" и харьковский "Металлист" представляют нашу страну на европейских аренах.
Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА наказала московский ЦСКА закрытием трибуны D стадиона "Арена Химки" на ближайшем матче футбольной Лиги чемпионов по итогам инцидента во время игры с "Манчестер Сити".
Встреча, которая проходила в пригороде Аликанте Санта Пола, завершилась со счетом 4:2 (2:2). Голы в составе победителей забивали Жажа (31), Марлос (45), Папа Гуйе (64) и Фининьо (82). За ЦСКА отличились Кэйсукэ Хонда (27) и Зоран Тошич (28).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".