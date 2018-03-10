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    ЦСКА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Команда ЦСКА с призом газеты Советский спорт
    Дочь экс-хоккеиста Толмачева нанесла ему не менее двух ударов ножом – следствие
    23:16 24.09.2017
    977
    По информации Следственного комитета, женщина не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в Москве совместно со своим отцом, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    Хацкевич поделился опытом матчей против "Янг Бойз" с тренером ЦСКА
    00:05 15.08.2017
    198
    "Янг Бойз" является соперником московского ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На пути в финальную часть ЛЧ швейцарцы обыграли киевское "Динамо".
    Кадры аварии, в которой погиб экс-динамовец Кузьмичев. Видео
    Кадры с места ДТП, в котором погиб экс-динамовец Кузьмичев 
    05:18 25.09.2016
    1415
    Бывший игрок одесского "Черноморца" и киевского "Динамо" Владимир Кузьмичев погиб в автокатастрофе в субботу в Москве, сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.
    Квалификация Лиги чемпионов. Фенербахче - Шахтер. Видео
    Все результаты квалификационных матчей Лиги чемпионов 
    01:19 29.07.2015
    2688
    Донецкий "Шахтер" расписал нулевую ничью в Стамбуле в матче против "Фенербахче". Московский ЦСКА дважды вел в счете в игре против чешской "Спарты", но в итоге довольствовался домашней ничьей.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева объявит о возвращении в большой спорт 12 февраля
    10:13 10.02.2015
    55
    Елена Исинбаева, двукратная чемпионка олимпийская чемпионка по прыжка с шестом также будет зачислена в состав спортивной команды по легкой атлетике ЦСКА на должность спортсмена-инструктора.
    Задержание
    Полиция Болгарии арестовала 9 человек по делу о договорных матчах
    23:36 10.12.2014
    31
    Основные подозрения следствия связаны с матчами "Локомотива" в прошлом сезоне. В МВД не стали называть имена арестованных.
    Игроки ФК Манчестер Сити. Архивное фото
    "Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном" в 15 туре чемпионата Англии
    22:29 06.12.2014
    50
    Игра, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Яя Туре на 24-й минуте с пенальти.
    ФК Динамо (Киев)
    Спорт за неделю: украинские клубы в еврокубках
    15:50 26.10.2014
    489
    Прошедшая спортивная неделя прошла под флагом европейских клубных турниров. Четыре украинских клуба: донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", днепропетровский "Днепр" и харьковский "Металлист" представляют нашу страну на европейских аренах.
    Игрок сборной Бразилии Тиаго Силва (слева)
    Сколари должен покинуть пост главного тренера сборной Бразилии - Зико
    09:14 11.07.2014
    79Чемпионат мира по футболу 2014
    Луис Фелипе Сколари должен покинуть пост главного тренера сборной Бразилии, считает бывший тренер московского ЦСКА Зико. Сколари возглавил сборную Бразилии в 2012 году.
    ФК Металлист (Харьков)
    "Металлист" уступил ЦСКА в стартовом матче турнира в Израиле
    20:05 30.01.2014
    6
    Московский ЦСКА взял верх над харьковским "Металлистом" в стартовом матче товарищеского футбольного турнира в Израиле.
    Открытие нового стадиона Арена Химки в Московской области
    Московский ЦСКА наказан за расизм на матче с "Баварией"
    22:01 30.10.2013
    1
    Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА наказала московский ЦСКА закрытием трибуны D стадиона "Арена Химки" на ближайшем матче футбольной Лиги чемпионов по итогам инцидента во время игры с "Манчестер Сити".
    Баскетбол. Будивельник - ЦСКА
    Киевский "Будивельник" уступил ПБК ЦСКА в домашнем матче Евролиги
    21:06 25.10.2013
    24
    Матч, состоявшийся в пятницу в Москве, завершился со счетом 72:67 (17:18, 15:9, 17:17, 23:22) в пользу команды Этторе Мессины.
    Футбол. Кубок России. Финал. Матч ЦСКА - Анжи
    ЦСКА завоевал Кубок России по футболу
    18:56 01.06.2013
    13
    ЦСКА победил в Кубке России в седьмой раз, перекрыв собственный рекорд. Ранее "красно-синие" выигрывали трофей в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 годах.
    Игроки ЦСКА Вагнер Лав и Алан Дзагоев
    ЦСКА в четвертый раз стал чемпионом России по футболу
    16:57 18.05.2013
    18
    Встреча 29-го тура премьер-лиги, которая состоялась в субботу на "Арене Химки", завершилась со счетом 0:0.
    Президент ЦСКА Евгений Гинер
    Организаторы Объединенного чемпионата максимально корректны - Гинер
    14:07 15.02.2013
    10
    Организаторы Объединенного чемпионата понимают, насколько сложная перед ними стоит задача, и стараются делать все максимально корректно, заявил президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.
    Вратарь Донбасса Эрик Эрсберг
    Хоккеисты "Донбасса" по буллитам уступили ЦСКА в домашнем матче
    20:59 13.02.2013
    3
    Донецкий "Донбасс" потерпел поражение на своем льду от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
    Металлист (Украина, Харьков)
    "Металлист" обыграл ЦСКА, проигрывая по ходу матча 0:2
    17:16 02.02.2013
    18
    Встреча, которая проходила в пригороде Аликанте Санта Пола, завершилась со счетом 4:2 (2:2). Голы в составе победителей забивали Жажа (31), Марлос (45), Папа Гуйе (64) и Фининьо (82). За ЦСКА отличились Кэйсукэ Хонда (27) и Зоран Тошич (28).
    Футбол
    "Металлист" в субботу сыграет с московским ЦСКА
    21:16 01.02.2013
    0
    Контрольный поединок состоится в рамках учебно-тренировочного сбора армейцев в Испании.
    Игрок команды Шахтер Алекс Тейшейра
    "Шахтер" заслуженно победил ПФК ЦСКА на Copa del Sol - Тейшейра
    21:04 31.01.2013
    7
    "ЦСКА - очень хорошая команда, сильный соперник, но мы сегодня действовали лучше. Поэтому, считаю, мы победили заслуженно, и счет соответствует качеству нашей игры", - сказал Тейшейра.
    Болельщики Шахтера
    "Шахтер" победил ЦСКА на турнире Copa del Sol
    19:18 31.01.2013
    4
    Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "горняков", в составе которых отличились Генрих Мхитарян (47-я минута) и Луис Адриано (61-я).
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