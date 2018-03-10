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    Александр Хацкевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич
    Тренер киевского "Динамо" требует наказать судью матча с "Шахтером"
    00:18 23.10.2017
    951
    По словам главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича, в матче был чистый пенальти, когда правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко сыграл рукой, "команда восприняла это очень остро, это просто безобразие".
    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич
    Хацкевич пошутил по поводу сенсационного проигрыша киевского "Динамо"
    23:33 15.10.2017
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    По словам главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича, динамовцы "провалили только первые 20 минут, и этого оказалось достаточно, чтобы проиграть".
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    Тренер киевского "Динамо" жестко прокомментировал жеребьевку Лиги Европы
    01:36 27.08.2017
    2017
    По словам главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича, "у кого-то, наверное, больные руки были на жеребьевке", тем не менее у команды никаких особых реваншистских настроений нет.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    Хацкевич поделился опытом матчей против "Янг Бойз" с тренером ЦСКА
    00:05 15.08.2017
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    "Янг Бойз" является соперником московского ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На пути в финальную часть ЛЧ швейцарцы обыграли киевское "Динамо".
    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич
    Хацкевич о причинах поражения: в агрессивности мы уступили
    05:57 03.08.2017
    1268
    Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказал надежду, что таких матчей, как в Берне против "Янг Бойз", больше не будет. Первый матч третьего раунда ЛЧ киевляне уверенно выиграли.
    Первое интервью Александра Хацкевича на посту тренера киевского Динамо. Видео
    Первое интервью Хацкевича на посту тренера киевского "Динамо" 
    02:47 03.06.2017
    620
    С 1 февраля 2010 по апрель 2011 Александр Хацкевич года работал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины. В декабре 2010 года возглавил молодежную команду киевского "Динамо".
    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич
    Назначение Хацкевича в "Динамо": у Суркиса не было выбора - эксперт
    00:59 03.06.2017
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    Футбольный эксперт сайта ua.tribuna.com Дмитрий Литвинов в эфире "ГС" заявил, что у киевского клуба нет возможности тратить миллионы на специалистов с именем.
    Игорь Суркис и Александр Хацкевич
    Хацкевич назначен главным тренером киевского "Динамо", изменен весь штаб
    15:43 02.06.2017
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    Произошли изменения в тренерских штабах молодежной и юношеской команд "Динамо". "Динамо" U-21 будут тренировать Юрий Мороз и Сергей Федоров, а "Динамо" U-19 – Игорь Костюк.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    Суркис: через несколько часов контракт с Хацкевичем будет подписан
    15:22 02.06.2017
    280
    По словам президент киевского "Динамо" Игоря Суркиса, через несколько часов он собирается подписать контракт с бывшим тренером сборной Белоруссии по футболу Александром Хацкевичем.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    СМИ назвали имя нового главного тренера "Динамо"
    14:40 31.05.2017
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    По информации СМИ, Сергея Реброва на посту главного тренера киевского "Динамо" сменит Александр Хацкевич, который в последние годы тренировал сборную Белоруссии.
    Игроки ФК Динамо (Киев). Архивное фото
    СМИ назвали специалистов, которые могут заменить Реброва в "Динамо"
    04:17 21.03.2017
    1153
    Как отмечается, в случае увольнения Сергея Реброва Александр Хацкевич будет основным кандидатом на пост главного тренера. Еще одним претендентом на тренерское кресло является также бывший игрок киевлян - Юрий Калитвинцев.
    Игроки сборной Белоруссии
    Нового тренера футбольной сборной Белоруссии начнут искать в понедельник
    23:56 11.12.2016
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    По информации Белорусской федерации футбола, на понедельник глава федерации Сергей Румас назначил совещание, на котором поставит задачу, в каких направлениях двигаться по подбору кандидатов на пост главного тренера сборной.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    Экс-игрок "Динамо" Хацкевич уволен с поста главного тренера сборной Белоруссии
    17:40 06.12.2016
    110
    Вопрос отставки был поднят в связи с неудовлетворительными результатами команды на осеннем отрезке отбора к чемпионату мира 2018 года. Хацкевич возглавил белорусскую команду в декабре 2014 года.
    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич
    Хацкевич опроверг слухи о том, что он может возглавить казанский ФК "Рубин"
    18:53 11.12.2015
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    Главный тренер сборной Белоруссии по футболу Александр Хацкевич отметил, что не собирается менять свое место работы, его все устраивает на нынешней должности.
    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич
    Патрульные Киева оштрафовали тренера сборной Белоруссии по футболу
    20:15 20.11.2015
    439Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Бывший игрок киевского "Динамо", главный тренер сборной Белоруссии по футболу Александр Хацкевич был оштрафован в Киеве патрульными за парковку автомобиля в неположенном месте.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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