По словам главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича, в матче был чистый пенальти, когда правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко сыграл рукой, "команда восприняла это очень остро, это просто безобразие".
Как отмечается, в случае увольнения Сергея Реброва Александр Хацкевич будет основным кандидатом на пост главного тренера. Еще одним претендентом на тренерское кресло является также бывший игрок киевлян - Юрий Калитвинцев.
По информации Белорусской федерации футбола, на понедельник глава федерации Сергей Румас назначил совещание, на котором поставит задачу, в каких направлениях двигаться по подбору кандидатов на пост главного тренера сборной.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".