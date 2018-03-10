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    судейство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Динамо - Шахтер, 22 октября 2017
    В украинском футболе запускают систему видеоповторов - ФФУ
    09:51 13.12.2017
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    Систему видеоповторов арбитрам разрешено использовать для определения правильности забитого гола, сомнениях при удалении игрока с поля, назначении пенальти, а также если судья сомневается, правильно ли идентифицировал нарушителя.
    Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин
    Гендиректор "Шахтера" о матче с "Зарей": такое судейство убивает футбол
    05:12 11.12.2017
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    По словам генерального директора донецкого "Шахтера" Сергея Палкина, за все его годы работы в клубе он ещё не видел такого беспредела, который судья устроил в матче, "такое судейство убивает футбол".
    Встреча киевского Динамо с Ворсклой
    Комитет арбитров ФФУ дал оценку судейству в матче "Динамо" - "Ворскла"
    02:25 08.11.2017
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    Согласно сообщению Федерации футбола Украины, в матче "Динамо" Ворскла судья принял три ошибочных решения, которые напрямую повлияли на результат игры.
    Встреча киевского Динамо с Ворсклой
    Киевское "Динамо" обыграло "Ворсклу", не без помощи арбитра
    01:40 06.11.2017
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    В матче 15-го тура Премьер-лиги "Динамо" - "Ворскла" произошли несколько очень спорных эпизодов. В двух случаях арбитр матча должен был назначать 11-метровый в ворота киевского клуба.
    Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич
    Тренер киевского "Динамо" требует наказать судью матча с "Шахтером"
    00:18 23.10.2017
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    По словам главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича, в матче был чистый пенальти, когда правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко сыграл рукой, "команда восприняла это очень остро, это просто безобразие".
    Карло Анчелотти. Архивное фото
    Анчелотти после игры с "Реалом" заявил о необходимости видеоповторов
    01:51 19.04.2017
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    По словам главного тренера мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти, в дополнительное время второй и третий мяч "Реала" были забиты из положения вне игры.
    Тренировка игроков ФК Порту на НСК Олимпийский в Киеве
    Видеорефери будет работать на двух матчах чемпионата Италии по футболу - СМИ
    15:17 30.09.2016
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    Технология видеоассистент судьи будет работать в автономном режиме на матчах "Милан" – "Сассуоло" и "Торино" – "Фиорентина", которые пройдут 2 октября.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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