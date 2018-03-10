Систему видеоповторов арбитрам разрешено использовать для определения правильности забитого гола, сомнениях при удалении игрока с поля, назначении пенальти, а также если судья сомневается, правильно ли идентифицировал нарушителя.
По словам главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича, в матче был чистый пенальти, когда правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко сыграл рукой, "команда восприняла это очень остро, это просто безобразие".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".