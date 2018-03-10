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    Сергей Ребров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 43
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    Сергей Ребров. Архивное фото
    Ребров трудоустроился в Саудовской Аравии
    03:25 22.06.2017
    196
    Сергей Ребров, покинувший пост главного тренера киевского "Динамо" по окончании минувшего сезона, подписал с "Аль-Ахли" контракт на два года, сменив на этом посту швейцарца Кристиана Гросса.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    Ребров ушел с поста тренера киевского "Динамо"
    22:34 31.05.2017
    1316
    На пресс-конференции после матча "Динамо" - "Черноморец" Сергей Ребров сообщил о решении уйти с поста главного тренера киевского "Динамо". Вероятной заменой Реброва СМИ называют Александра Хацкевича.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    СМИ назвали имя нового главного тренера "Динамо"
    14:40 31.05.2017
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    По информации СМИ, Сергея Реброва на посту главного тренера киевского "Динамо" сменит Александр Хацкевич, который в последние годы тренировал сборную Белоруссии.
    Победный матч Динамо с Ворсклой и празднование чемпионства
    В "Динамо" анонсируют скорое решение по Реброву
    19:58 30.05.2017
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    По словам президента киевского клуба Игоря Суркиса, с Сергеем Ребровым проводятся переговоры, решение будет принято в ближайшие несколько дней.
    Игроки ФК Динамо (Киев). Архивное фото
    СМИ назвали специалистов, которые могут заменить Реброва в "Динамо"
    04:17 21.03.2017
    1153
    Как отмечается, в случае увольнения Сергея Реброва Александр Хацкевич будет основным кандидатом на пост главного тренера. Еще одним претендентом на тренерское кресло является также бывший игрок киевлян - Юрий Калитвинцев.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    Судьба тренера киевского "Динамо" будет решаться летом - Франков
    21:03 17.03.2017
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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков высказал надежду, что "Динамо" покажет хотя бы проблески той игры, которой от него ждут.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    Ребров взял на себя ответственность за поражение "Динамо" в Кропивницком
    06:13 13.03.2017
    355
    По словам главного тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва, было неприятно играть, когда такое состояние газона и когда команда, которая принимает, неделю тренируется на этом поле.
    Главный тренер киевского Динамо встретился с болельщиками. Видео
    Пресс-конференция Реброва для болельщиков киевского "Динамо" 
    01:42 15.01.2017
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    В пятницу главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров пообщался на пресс-конференции с болельщиками клуба. Фанатам позволили задавать любые вопросы, связанные с планами и перспективами команды.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    Ребров: нужно бороться, впереди еще достаточно времени
    23:11 12.12.2016
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    По словам главного тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва, надо настраиваться на каждую игру. Киевское "Динамо" никогда не проигрывало посреди сезона, сколько очков ни был бы отрыв.
    Пресс-конференция Сергея Реброва, Видео
    "Динамо" - "Бешикташ". Послематчевая пресс-конференция Реброва 
    06:13 07.12.2016
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    Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 9-ой минуте и за два периода забили 6 безответных голов. По словам главного тренера киевлян, он призвал играть "динамовцев" в последнем матче группового турнира ЛЧ за свою честь.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    Ребров: "Динамо" будет биться с "Бешикташем" за первую победу в ЛЧ
    21:54 05.12.2016
    116
    По словам главного тренера команды Сергея Реброва, во вторник на поле выйдут сильнейшие игроки, оптимальный состав. Прибегать к ротации в Лиге чемпионов недопустимо, какое бы место не занимала команда.
    Ребров прокомментировал ничью с Ворсклой. Видео
    Ребров прокомментировал ничью с "Ворсклой" 
    05:23 04.12.2016
    304
    Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал матч 17-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы", закончившийся со счетом 2:2, несмотря на преимущество динамовцев в первом тайме.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    Реброву предложили возглавить греческий "ПАОК" - СМИ
    18:33 29.11.2016
    170
    По данным СМИ, технический директор греческого клуба Любош Михел встретился в Украине с Сергеем Ребровым около 15 дней назад, предложив наставнику киевского ФК "Динамо" должность тренера "ПАОК".
    Динамо одержало победу над Сталью. Комментарий Реброва. Видео
    "Динамо" одержало победу над "Сталью". Комментарий Реброва 
    02:58 20.11.2016
    119
    Футболисты киевского "Динамо" одержали победу над "Сталью" из Каменского в домашнем матче 15-го тура чемпионата Украины. Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил, что игроки "в каждом поединке должны отдаваться на 200%".
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    Ярмоленко отсутствовал на игре против "Зари" из-за травмы - Ребров
    11:00 27.10.2016
    234
    По словам главного тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва, вице-капитан и нападающий столичного клуба Андрей Ярмоленко отсутствовал в заявке на матч против "Зари" по причине травмы.
    Ребров: работа тренера - не вечна
    Ребров: работа тренера - не вечна 
    18:58 10.10.2016
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    Президент "Динамо" Игорь Суркис не в силах пригласить футболистов, в которых клуб нуждается, заявил главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    Ребров доволен результатами матча "Динамо"-"Бешикташ"
    10:18 29.09.2016
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    Сергей Ребров отметил, что "динамовцы" хорошо оборонялись и старались это делать компактно. По его словам, на матч не вышел Александр Шовковский, так как в команде есть здоровая конкуренция, поэтому вышел Артур Рудько.
    Тренер Динамо (Киев) Сергей Ребров
    Ребров о поражении "Динамо": нас не в чем упрекнуть
    10:45 14.09.2016
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    Даже действуя в меньшинстве, футболисты киевского "Динамо" "старались, шли вперед, создавали моменты", заявил главный тренер столичного клуба Сергей Ребров.
    В сеть попали кадры с шикарной свадьбы Реброва. Видео
    В сеть попали танцы со свадьбы Реброва 
    06:59 15.06.2016
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    Тренер футбольного клуба "Динамо" Сергей Ребров женился второй раз, он сыграл свадьбу 10 июня, в день открытия ЧЕ-2016. В интернете появились кадры торжественного события.
    Свадьба Сергея Реброва
    Ребров сыграл свадьбу в первый день EURO-2016
    17:27 11.06.2016
    1271EURO-2016: победа Португалии
    Ребров женился на девушке Анне, которая в январе родила от него ребенка. Согласно информации СМИ, что на свадьбе Сергея Реброва выступал московский певец Ираклий.
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