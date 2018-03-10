Как отмечается, в случае увольнения Сергея Реброва Александр Хацкевич будет основным кандидатом на пост главного тренера. Еще одним претендентом на тренерское кресло является также бывший игрок киевлян - Юрий Калитвинцев.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков высказал надежду, что "Динамо" покажет хотя бы проблески той игры, которой от него ждут.
Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 9-ой минуте и за два периода забили 6 безответных голов. По словам главного тренера киевлян, он призвал играть "динамовцев" в последнем матче группового турнира ЛЧ за свою честь.
По словам главного тренера команды Сергея Реброва, во вторник на поле выйдут сильнейшие игроки, оптимальный состав. Прибегать к ротации в Лиге чемпионов недопустимо, какое бы место не занимала команда.
Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал матч 17-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы", закончившийся со счетом 2:2, несмотря на преимущество динамовцев в первом тайме.
Футболисты киевского "Динамо" одержали победу над "Сталью" из Каменского в домашнем матче 15-го тура чемпионата Украины. Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил, что игроки "в каждом поединке должны отдаваться на 200%".
Сергей Ребров отметил, что "динамовцы" хорошо оборонялись и старались это делать компактно. По его словам, на матч не вышел Александр Шовковский, так как в команде есть здоровая конкуренция, поэтому вышел Артур Рудько.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".