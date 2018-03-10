Первый матч, который прошел на прошлой неделе во Львове, "горянки" выиграли со счетом 2:0. Основное время поединка в Швейцарии также завершилось со счетом 2:0, но уже в пользу хозяев. Исход матча решила серия пенальти.
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле обыграли швейцарский "Янг Бойз" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра, прошедшая во вторник во Львове, завершилась со счетом 2:0 в пользу вице-чемпиона Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".