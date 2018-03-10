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    ФК Янг Бойз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Янг Бойз - Динамо. Видео
    "Янг Бойз" vs "Динамо". Победный гол киевлян и лучшие моменты матча 
    01:32 03.11.2017
    643
    Матч, прошедший 2 ноября в Берне, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил Виталий Буяльский на 70-й минуте.
    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    "Динамо" досрочно вышло в 1/16 Лиги Европы, обыграв "Янг Бойз"
    23:08 02.11.2017
    213
    Поединок, прошедший в четверг в Берне, завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Александра Хацкевича. Таким образом, в активе "динамовцев" уже 10 очков.
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    "Динамо" - "Янг Бойз": кровавая ничья на "Олимпийском" в Киеве 
    06:23 20.10.2017
    1864
    Концовка поединка в Киеве была омрачена серьезной травмой защитника "Динамо" Домагоя Виды. Истекая кровью, хорват покинул поле, не доиграв матч.
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз. Видео
    "Динамо" vs "Янг Бойз". Все голы и лучшие моменты матча 
    02:18 20.10.2017
    640
    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг вечером, завершился со счетом 2:2.
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    "Динамо" теряет очки в домашнем матче Лиги Европы против "Янг Бойз"
    23:59 19.10.2017
    240
    Матч группового этапа Лиги Европы, состоявшийся на НСК "Олимпийский" в Киеве в четверг вечером, завершился со счетом 2:2. После трех туров "Динамо" лидирует в своей группе с 7 очками.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    Тренер киевского "Динамо" жестко прокомментировал жеребьевку Лиги Европы
    01:36 27.08.2017
    2017
    По словам главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича, "у кого-то, наверное, больные руки были на жеребьевке", тем не менее у команды никаких особых реваншистских настроений нет.
    Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - Янг Бойз
    Московский ЦСКА выбил обидчика киевского "Динамо" "Янг Бойз" из ЛЧ
    23:50 23.08.2017
    204
    Игра, состоявшаяся в среду вечером на "Арене ЦСКА" в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако.
    Футбол. Лига Чемпионов. Матч Янг Бойз - ЦСКА
    "Янг Бойз", обыгравший "Динамо" в ЛЧ, проиграл дома московскому ЦСКА
    01:58 16.08.2017
    512
    Встреча, состоявшаяся в швейцарском Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Ответный матч пройдет 23 августа в российской столице.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    Хацкевич поделился опытом матчей против "Янг Бойз" с тренером ЦСКА
    00:05 15.08.2017
    198
    "Янг Бойз" является соперником московского ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На пути в финальную часть ЛЧ швейцарцы обыграли киевское "Динамо".
    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич
    Хацкевич о причинах поражения: в агрессивности мы уступили
    05:57 03.08.2017
    1268
    Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказал надежду, что таких матчей, как в Берне против "Янг Бойз", больше не будет. Первый матч третьего раунда ЛЧ киевляне уверенно выиграли.
    Матч Янг Бойз - Динамо. Видео
    "Янг Бойз" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    00:22 03.08.2017
    2264
    Матч, прошедший в среду вечером в Швейцарии на стадионе "Стад де Сюисс", закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Решающий гол киевляне пропусти на 90 минуте.
    Матч Лиги чемпионов Янг Бойз - Динамо (Киев)
    "Динамо" покидает Лигу чемпионов после проигрыша "Янг Бойз"
    23:15 02.08.2017
    454
    Поединок, прошедший в среду вечером в Швейцарии на стадионе "Стад де Сюисс", закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый матч раунда выиграли киевляне со счетом 3:1.
    Матч Динамо - Янг Бойз. Видео
    "Динамо" vs "Янг Бойз". Все голы и лучшие моменты матча 
    01:11 27.07.2017
    657
    Матч, прошедший на НСК "Оимпийский" в среду вечером в Киеве, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. За столичный клуб забили Ярмоленко, Мбокани, Гармаш.
    Матч Янг Бойз - Шахтер
    Как "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов 
    04:14 04.08.2016
    551
    Первый матч, который прошел на прошлой неделе во Львове, "горянки" выиграли со счетом 2:0. Основное время поединка в Швейцарии также завершилось со счетом 2:0, но уже в пользу хозяев. Исход матча решила серия пенальти.
    Паулу Фонсека. Архивное фото
    Фонсека взял на себя всю ответственность за вылет "Шахтера" из ЛЧ
    01:59 04.08.2016
    271
    Игроки "Шахтера" не смогли выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче третьего квалификационного раунда швейцарскому клубу "Янг Бойз".
    Мачт Янг Бойз - Шахтер. Видео
    "Янг Бойз" vs "Шахтер": все голы и лучшие моменты матча 
    01:33 04.08.2016
    1456
    Первый матч, который прошел на прошлой неделе во Львове, "горянки" выиграли со счетом 2:0. Основное время поединка в Швейцарии также завершилось со счетом 2:0, но уже в пользу хозяев.
    Матч Янг Бойз - Шахтер
    "Шахтер" проиграл "Янг Бойз" и покидает Лиги чемпионов
    23:57 03.08.2016
    336
    Победителя в ответом матче определила серия послематчевымх пенальти, в которой удачливее оказались швейцарцы. У хозяев дублем отличился японский нападающий Юя Кубо.
    Успех Шахтера в матче ЛЧ: обзор игры с Янг Бойз. Видео
    Успех "Шахтера" в матче ЛЧ: обзор игры с "Янг Бойз" 
    02:38 27.07.2016
    805
    Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле обыграли швейцарский "Янг Бойз" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра, прошедшая во вторник во Львове, завершилась со счетом 2:0 в пользу вице-чемпиона Украины.
    Шахтер уверенно победил швейцарский Янг Бойз 26 июля 2016 года
    "Шахтер" vs "Янг Бойз": лучшие кадры матча Лиги чемпионов 
    00:24 27.07.2016
    241
    Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле обыграли швейцарский "Янг Бойз" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:0.
    Шахтер уверенно победил швейцарский Янг Бойз 26 июля 2016 года
    "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Янг Бойз"
    00:13 27.07.2016
    245
    Игра состоялась во вторник во Львове и завершилась со счетом 2:0 в пользу вице-чемпиона Украины. В составе победителей мячи забили Бернард Анисио и Евгений Селезнев.
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