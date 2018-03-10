Столичные полицейские пресекли все попытки нарушить общественный порядок во время футбольного матча ЦСКА - "Спартак" в Москве, серьезных нарушений не допущено, сообщила пресс-служба главка МВД РФ Москвы.
УЕФА объявил на своем официальном сайте, что с 6 октября 2016 года 29-летний Еременко дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским "Байером" и ЦСКА.
"Партизан" пропустил БАТЭ - 2:1 (2:2 по сумме двух встреч), а АПОЕЛ проиграл "Астане" - 1:1 (1:2 по сумме двух встреч). Еще один представитель СНГ – московский ЦСКА - победил "Спортинг" - 3:1 (4:3 по сумме двух встреч).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".