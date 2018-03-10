1935

"Партизан" пропустил БАТЭ - 2:1 (2:2 по сумме двух встреч), а АПОЕЛ проиграл "Астане" - 1:1 (1:2 по сумме двух встреч). Еще один представитель СНГ – московский ЦСКА - победил "Спортинг" - 3:1 (4:3 по сумме двух встреч).