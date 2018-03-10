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    ФК ЦСКА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Футбол. Лига чемпионов. Матч Базель - ЦСКА
    УЕФА оштрафовал российский клуб за поведение фанатов на матче ЛЧ
    16:37 22.11.2017
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    Московский ЦСКА оштрафован на 18 тысяч евро за использование и бросание пиротехники, а также появление на поле болельщиков футбольного клуба, сообщили в УЕФА.
    Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - Янг Бойз
    Московский ЦСКА выбил обидчика киевского "Динамо" "Янг Бойз" из ЛЧ
    23:50 23.08.2017
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    Игра, состоявшаяся в среду вечером на "Арене ЦСКА" в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако.
    Футбол. Лига Чемпионов. Матч Янг Бойз - ЦСКА
    "Янг Бойз", обыгравший "Динамо" в ЛЧ, проиграл дома московскому ЦСКА
    01:58 16.08.2017
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    Встреча, состоявшаяся в швейцарском Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Ответный матч пройдет 23 августа в российской столице.
    В Москве конная полиция разогнала драку фанатов Спартака и ЦСКА. Видео
    В Москве конная полиция разогнала драку фанатов "Спартака" и ЦСКА 
    23:31 30.04.2017
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    Столичные полицейские пресекли все попытки нарушить общественный порядок во время футбольного матча ЦСКА - "Спартак" в Москве, серьезных нарушений не допущено, сообщила пресс-служба главка МВД РФ Москвы.
    Роман Еременко
    ФИФА расширила дисквалификацию экс-игрока "Динамо" Еременко
    17:38 16.12.2016
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    В пятницу стало известно, что глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции. Еременко отстранен от какой-либо деятельности, связанной с футболом, до 5 октября 2018 года.
    Роман Еременко
    Экс-игрок киевского "Динамо" дисквалифицирован за употребление кокаина
    14:06 18.11.2016
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    УЕФА объявил на своем официальном сайте, что с 6 октября 2016 года 29-летний Еременко дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским "Байером" и ЦСКА.
    Файер-шоу и драки на матче Спартак - ЦСКА в Москве. Видео
    "Файер-шоу" и драки на матче "Спартак" - ЦСКА в Москве 
    04:42 30.10.2016
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    Московские полицейские задержали около 70 человек во время субботнего матча между футбольными клубами "Спартак" и ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
    Игрок ФК Монако Бернарду Силва и игрок ПФК ЦСКА Марио Фернандес (справа)
    ЦСКА упустил победу в матче с "Монако" в Лиге чемпионов
    00:30 19.10.2016
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    Встреча группы Е, состоявшаяся во вторник на "Арене ЦСКА" в Москве, завершилась со счетом 1:1. На мяч Ласины Траоре на 34-й минуте у армейцев монегаски ответили точным ударом Бернарду Силвы.
    Футбол
    Все результаты матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов за среду 
    00:57 27.08.2015
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    "Партизан" пропустил БАТЭ - 2:1 (2:2 по сумме двух встреч), а АПОЕЛ проиграл "Астане" - 1:1 (1:2 по сумме двух встреч). Еще один представитель СНГ – московский ЦСКА - победил "Спортинг" - 3:1 (4:3 по сумме двух встреч).
    Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - Спарта
    Сборную России по футболу возглавил тренер ЦСКА Леонид Слуцкий
    10:54 07.08.2015
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    Российский специалист возглавил команду на время отборочного цикла Чемпионата Европы 2016 года. Все это время он будет совмещать посты главного тренера сборной и ЦСКА.
    Президент ЦСКА Евгений Гинер
    Президент ЦСКА не собирается выводить активы своего бизнеса из Украины
    08:00 24.12.2014
    100Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По его словам, в Украине сейчас тяжело, но вернется на круги своя.
    Футбол. Лига чемпионов. Матч Манчестер Сити - ЦСКА
    Дубль Думбия принес ЦСКА победу над "Манчестер Сити" в матче ЛЧ
    00:43 06.11.2014
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    Встреча группы Е, состоявшаяся в Манчестере, завершилась победой российской команды со счетом 2:1.
    Игрок Баварии Томас Мюллер (слева) и игрок ЦСКА Георгий Щенников
    ЦСКА проиграл "Баварии" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов
    00:25 01.10.2014
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    Матч проходил без зрителей из-за наказания УЕФА, наложенного на армейцев за поведение болельщиков клуба в гостевом матче прошлогоднего розыгрыша турнира с чешской "Викторией".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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