Донецкий "Шахтер" выиграл у английского "Манчестер Сити" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2017/18 и вышел в плей-офф турнира. Паулу Фонсека, облачившись в Зорро, выполнил сове обещание.
По словам главного тренера "Шахтера" Пауло Фонсека, в последнее время в матчах между "Динамо" и "Шахтером" стало больше уважения команд и игроков друг к другу и это создает атмосферу праздника на стадионе.
Заявление португальца прозвучало в ходе его первой пресс-конференции в качестве главного тренера "горняков". Также Фонсека пообещал выучить русский язык и добавил, что уже знает слова "спасибо" и "мяч".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".