наверх
10.03.201806:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Паулу Фонсека

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Паулу Фонсека в костюме Зорро
    Паулу Фонсека признан лучшим тренером Украины
    01:58 09.12.2017
    100
    Лучшим тренером 2017 года стал наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. В первый же сезон во главе "горняков" португалец привел команду к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.
    Паулу Фонсека в костюме Зорро
    Сказал - сделал. Главный тренер "Шахтера" надел костюм Зорро
    06:58 07.12.2017
    958
    Донецкий "Шахтер" выиграл у английского "Манчестер Сити" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2017/18 и вышел в плей-офф турнира. Паулу Фонсека, облачившись в Зорро, выполнил сове обещание.
    Паулу Фонсека. Архивное фото
    Главный тренер "Шахтера" Фонсека отказался переезжать в Китай
    04:59 02.12.2017
    307
    Португальский специалист ранее не захотел возглавлять китайский клуб "Цзянсу Сунин" в связи с проявленным к нему серьезным интересом "Эвертона". Тем не менее английский клуб нашел другого наставника.
    Паулу Фонсека во время матча Динамо - Шахтер
    Один из английских клубов собирается пригласить Фонсеку на должность тренера
    07:46 29.11.2017
    212
    По информации СМИ, в португальском специалисте, чей контракт заканчивается летом 2018 года, английский "Эвертон" видит идеальную замену для Дэвида Ансворта, который сейчас тренирует команду.
    Дарио Срна
    В "Шахтере" назвали причину отсутствия Срны на матче в Одессе
    10:33 18.09.2017
    679
    Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, что не приглашать капитана команды Дарио Срну было его личное решение.
    Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека
    Фонсека: у "Динамо" и "Шахтера" стало больше уважения друг к другу
    03:14 22.04.2017
    199
    По словам главного тренера "Шахтера" Пауло Фонсека, в последнее время в матчах между "Динамо" и "Шахтером" стало больше уважения команд и игроков друг к другу и это создает атмосферу праздника на стадионе.
    Матч Шахтер - Гент
    Фонсека о проигрыше "Шахтера": мы столкнулись с судейским позорищем
    10:38 24.02.2017
    370
    Главный тренер "горняков" уверен, что в проигрыше донецкой команды виноват арбитр. Паулу Фонсека считает, что пенальти в конце второго тайма был назначен несправедливо.
    Главный тренер ФК Шахтер Паулу Фонсека
    Фонсека после победы над "Сельтой": еще ничего не решено
    12:58 17.02.2017
    126
    Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, комментируя игру с испанской "Сельтой", заявил, что "был очень сложный матч против отличной команды".
    Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека
    Фонсека настроен на "очень сложную игру" с "Сельтой"
    15:47 16.02.2017
    56
    Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что у "Сельты" есть определенное преимущество, поскольку за время перерыва украинской команды соперник провел уже 13 матчей.
    Главный тренер ФК Шахтер Паулу Фонсека
    Фонсека: главная цель "Шахтера" в этом сезоне - победить в чемпионате
    13:47 09.12.2016
    62
    По словам главного тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки, главная цель команды в этом сезоне - победить в чемпионате. Тренер надеется, что футболистам хватит на это сил.
    Победное выступление Шахтера на Арене Львов в Лиге Европы
    Победное выступление "Шахтера" на "Арене Львов" в Лиге Европы 
    05:10 25.11.2016
    294
    "Шахтер" одержал победу и досрочно обеспечил себе первое место в группе. "Шахтер" сумел трижды отправить гол в ворота турецкого клуба, а вот первым отличился автоголом сам игрок "Каньяспор".
    Главный тренер ФК Шахтер Паулу Фонсека
    Игроки "Шахтера" доказали, что они не эгоисты - Фонсека
    01:41 04.11.2016
    288
    Результат матча в Бельгии позволил "Шахтеру" не только досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы, но и гарантировать себе первое место в группе. По мнению Фонсеки, это преимущество для донецкой команды.
    Как ругался Фонсека со Степаненко. Видео
    Как Фонсека ругался со Степаненко 
    14:24 26.08.2016
    810
    После ответного матча квалификации Лиги Европы против "Истанбула" (2:0) полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и наставник "горняков" Паулу Фонсека выяснили отношения прямо на поле.
    Тарас Степаненко
    После матча с "Истанбулом" Фонсека и Степаненко разругались
    13:56 26.08.2016
    908
    Степаненко не стал выслушивать критику своего наставника и эмоционально ответил португальцу. Полузащитника "Шахтера" пришлось успокаивать сначала Андрею Пятову, а затем Дарио Срне.
    Паулу Фонсека. Архивное фото
    Фонсека взял на себя всю ответственность за вылет "Шахтера" из ЛЧ
    01:59 04.08.2016
    271
    Игроки "Шахтера" не смогли выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче третьего квалификационного раунда швейцарскому клубу "Янг Бойз".
    Суперкубок Украины по футболу. Динамо победило Шахтер
    "Шахтер" под руководством Фонсеки сыграет свой первый матч в ЛЧ
    09:17 26.07.2016
    434
    Донецкий "Шахтер" во Львове в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сразится со швейцарским клубом "Янг Бойз". "Горняки" и швейцарцы являются вице-чемпионами в своих странах.
    Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека
    Мы играли намного опасней "Динамо" - Фонсека
    01:33 17.07.2016
    172
    Тренер донецкого клуба Паулу Фонсека поздравил киевское "Динамо" с победой, однако выразил надежду, что следующим чемпионом Украины станет именно "Шахтер".
    Паулу Фонсека. Архивное фото
    "Шахтер" проведет летние сборы в Нидерландах - Фонсека
    12:18 01.06.2016
    151
    Заявление португальца прозвучало в ходе его первой пресс-конференции в качестве главного тренера "горняков". Также Фонсека пообещал выучить русский язык и добавил, что уже знает слова "спасибо" и "мяч".
    Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека и Ринат Ахметов
    Ахметов и новый тренер Фонсека озвучили цели для "Шахтера"
    22:33 31.05.2016
    1130
    Паулу Фонсека заявил о желании "построить абсолютно доминирующую команду, которая владеет мячом, которая умеет радовать своих болельщиков забитыми голами и многочисленными трофеями".
    Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека. Справка
    20:55 31.05.2016
    1092
    Главным тренером "Шахтера" стал португалец Паулу Фонсека. Президент "Шахтера" Ринат Ахметов назвал его "молодым, амбициозным и очень квалифицированным специалистом".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги