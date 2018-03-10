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Тег
Берн (город)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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"Янг Бойз" vs "Динамо". Победный гол киевлян и лучшие моменты матча
01:32 03.11.2017
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Матч, прошедший 2 ноября в Берне, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил Виталий Буяльский на 70-й минуте.
"Динамо" досрочно вышло в 1/16 Лиги Европы, обыграв "Янг Бойз"
23:08 02.11.2017
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Поединок, прошедший в четверг в Берне, завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Александра Хацкевича. Таким образом, в активе "динамовцев" уже 10 очков.
"Янг Бойз", обыгравший "Динамо" в ЛЧ, проиграл дома московскому ЦСКА
01:58 16.08.2017
512
Встреча, состоявшаяся в швейцарском Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Ответный матч пройдет 23 августа в российской столице.
Хацкевич о причинах поражения: в агрессивности мы уступили
05:57 03.08.2017
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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказал надежду, что таких матчей, как в Берне против "Янг Бойз", больше не будет. Первый матч третьего раунда ЛЧ киевляне уверенно выиграли.
Три человека погибли при стрельбе в швейцарском кантоне Берн
11:37 03.11.2014
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Местные жители сообщили сотрудникам новостного портала 20 minutes, что речь, предположительно, идет о семейной ссоре.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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