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    Берн (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Янг Бойз - Динамо. Видео
    "Янг Бойз" vs "Динамо". Победный гол киевлян и лучшие моменты матча 
    01:32 03.11.2017
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    Матч, прошедший 2 ноября в Берне, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил Виталий Буяльский на 70-й минуте.
    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    "Динамо" досрочно вышло в 1/16 Лиги Европы, обыграв "Янг Бойз"
    23:08 02.11.2017
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    Поединок, прошедший в четверг в Берне, завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Александра Хацкевича. Таким образом, в активе "динамовцев" уже 10 очков.
    Футбол. Лига Чемпионов. Матч Янг Бойз - ЦСКА
    "Янг Бойз", обыгравший "Динамо" в ЛЧ, проиграл дома московскому ЦСКА
    01:58 16.08.2017
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    Встреча, состоявшаяся в швейцарском Берне, завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Ответный матч пройдет 23 августа в российской столице.
    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич
    Хацкевич о причинах поражения: в агрессивности мы уступили
    05:57 03.08.2017
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    Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказал надежду, что таких матчей, как в Берне против "Янг Бойз", больше не будет. Первый матч третьего раунда ЛЧ киевляне уверенно выиграли.
    Стрельба
    Три человека погибли при стрельбе в швейцарском кантоне Берн
    11:37 03.11.2014
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    Местные жители сообщили сотрудникам новостного портала 20 minutes, что речь, предположительно, идет о семейной ссоре.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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