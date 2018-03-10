По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
Согласно постановлению суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 29 ноября.
Накануне суд обязал "ПриватБанк" вернуть более 1 млрд грн Суркису, в "Ощадбанк" анонсировали запуск бухгалтерской программы вместо запрещенной "1С", а на Закарпатье снесли стелы на венгерском языке. Помимо этого вчера был избран новый глава ВОЗ.
Игорь и Григорий Суркисы проходят по делу компании "Енергомережа" как свидетели. НАБУ, в частности, располагает информацией о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис давал указания главе правления "Енергомережа" Дмитрию Крючкову.
Президент "Динамо-Киев" Игорь Суркис заявил, что данный инцидент с расистским поведением болельщиков стал следствием провокации, "на трибунах нашлись те, кто нанес столь серьезный удар по амбициям и имиджу клуба".
Игроки донецкой команды на последних минутах смогли забить два гола, один из них с пенальти. Награды им вручали президент ФФУ Андрей Павелко, президент УПЛ Виталий Данилов и губернатора Одесской области Михаил Саакашвили.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.