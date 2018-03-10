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    Игорь Суркис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"
    18:44 26.02.2018
    2953
    По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"
    15:16 26.02.2018
    616
    По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
    Григорий Суркис. Архивное фото
    Суд арестовал счета "ПриватБанка" для взыскания "миллиардов Суркисов"
    13:49 29.12.2017
    395Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно постановлению суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 29 ноября.
    Полузащитник ФК Динамо (Киев) Денис Гармаш
    Обстрел авто Гармаша. Футболисту выделили охрану
    16:23 08.12.2017
    316
    По словам президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, Денису Гармашу дали охрану, и футболист, и его семья находятся в безопасности.
    Игроки Динамо (Киев)
    "Динамо" решило оспорить техническое поражение в Лозанне
    00:42 20.11.2017
    259
    О намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд сообщил президент киевлян Игорь Суркис. "Динамо" не согласно с техническим поражением, засчитанным за отказ приехать на матч в Мариуполь.
    Игроки ФК Динамо (Киев)
    Футбол на линии огня. Аваков "за", Суркис "против"
    16:01 31.07.2017
    943
    В неприятную историю с отказом киевского "Динамо" играть в прифронтовом Мариуполе оказались втянутыми не только спортсмены, но и политики.
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис
    Суркис: на должность главного тренера иностранцев не рассматривал
    19:49 08.06.2017
    154
    Игорь Суркис заявил, что кого не рассматривал совершенно точно, так это иностранцев. Он добавил, что тренера высокого класса не пошли бы сейчас в украинский чемпионат.
    Игорь Суркис и Александр Хацкевич
    Хацкевич назначен главным тренером киевского "Динамо", изменен весь штаб
    15:43 02.06.2017
    1360
    Произошли изменения в тренерских штабах молодежной и юношеской команд "Динамо". "Динамо" U-21 будут тренировать Юрий Мороз и Сергей Федоров, а "Динамо" U-19 – Игорь Костюк.
    Александр Хацкевич. Архивное фото
    Суркис: через несколько часов контракт с Хацкевичем будет подписан
    15:22 02.06.2017
    280
    По словам президент киевского "Динамо" Игоря Суркиса, через несколько часов он собирается подписать контракт с бывшим тренером сборной Белоруссии по футболу Александром Хацкевичем.
    Победный матч Динамо с Ворсклой и празднование чемпионства
    В "Динамо" анонсируют скорое решение по Реброву
    19:58 30.05.2017
    348
    По словам президента киевского клуба Игоря Суркиса, с Сергеем Ребровым проводятся переговоры, решение будет принято в ближайшие несколько дней.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Хроника 23 мая: языковые квоты на ТВ, переименование Мукачево, новый глава ВОЗ
    09:05 24.05.2017
    893
    Накануне суд обязал "ПриватБанк" вернуть более 1 млрд грн Суркису, в "Ощадбанк" анонсировали запуск бухгалтерской программы вместо запрещенной "1С", а на Закарпатье снесли стелы на венгерском языке. Помимо этого вчера был избран новый глава ВОЗ.
    Футболист Артем Милевский. Архивное фото
    ФФУ отклонила иск Милевского к "Динамо"
    01:28 02.02.2017
    189
    Футбольные чиновники рассматривали дело больше года и только в среду вынесли окончательный вердикт. Артем Милевский имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
    ПриватБанк
    Братья Суркисы потеряли при национализации "ПриватБанка" не менее $200 млн
    20:00 24.12.2016
    3172Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Сумма "кипрских" потерь братьев Игоря и Григория Суркисов в результате национализации "ПриватБанка" превысила 200 млн долларов. С учетом внутриукраинских вложений она может достигать почти 300 млн.
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис пообещал привести в порядок "избалованных" футболистов "Динамо"
    20:03 28.11.2016
    277
    После просмотра фильма "Лобановский навсегда" президент "Динамо" заявил, что столичному клубу "необходимо усиляться футболистами, которые сильнее наших нынешних".
    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    НАБУ вызвало на допрос братьев Суркисов
    00:49 11.11.2016
    185
    Игорь и Григорий Суркисы проходят по делу компании "Енергомережа" как свидетели. НАБУ, в частности, располагает информацией о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис давал указания главе правления "Енергомережа" Дмитрию Крючкову.
    Шахтер уверенно победил швейцарский Янг Бойз. Архивное фото
    Футбол по-украински. Как игра миллионов существует на копейки
    16:06 03.08.2016
    585
    Финансовый кризис в стране больно ударил по состоянию спорта в Украине. В последнее время экономить на футболе стали даже те, кто в самые трудные времена старался держать свои команды на плаву.
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис
    Суркис обещает публично наказать виновников "расистского скандала"
    02:28 14.12.2015
    305
    Как сообщил президент "Динамо", у клуба новый вице-президент по безопасности. Он также уверен, что за провокациями на НСК "Олимпийский" стоят зарубежные организаторы.
    Оскар и Андрей Ярмоленко во время матча Челси - Динамо
    "Динамо" обжалует решение УЕФА о проведении трех матчей без зрителей
    19:45 25.11.2015
    105
    Президент "Динамо-Киев" Игорь Суркис заявил, что данный инцидент с расистским поведением болельщиков стал следствием провокации, "на трибунах нашлись те, кто нанес столь серьезный удар по амбициям и имиджу клуба".
    Капитан ФК Шахтер Дарио Срна с Суперкубком Украины
    "Шахтер" - обладатель Суперкубка Украины 
    08:58 15.07.2015
    400
    Игроки донецкой команды на последних минутах смогли забить два гола, один из них с пенальти. Награды им вручали президент ФФУ Андрей Павелко, президент УПЛ Виталий Данилов и губернатора Одесской области Михаил Саакашвили.
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис
    Суркис считает, что "Шахтер" не меньше "Динамо" заслужил победу
    01:58 05.06.2015
    127Беспорядки на "Олимпийском"
    Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, говоря об игре "Шахтера" отметил, что "если бы можно было вывести две команды на пьедестал и распилить кубок пополам, это было бы справедливо".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    19:15 09.03.2018
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    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Экс-тренер сборной Украины резко отреагировал на слова о болельщиках "Шахтера"
    18:44 26.02.2018
    2953
    По словам экс-тренера "Днепра" и "Металлиста" Мирона Маркевича, "Динамо", которым гордились в Украине, видели в 1999 году, почти 20 лет назад, и "все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и достигла дна".
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"
    15:16 26.02.2018
    616
    По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
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