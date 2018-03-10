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    Артем Милевский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Артем Милевский
    Милевский забил первый гол в 2018 году
    21:43 07.02.2018
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    В сезоне-2017 "Динамо" Брест с Милевским заняло четвертое место в таблице чемпионата Белоруссии. Команда осталась без еврокубков, поскольку эта страна делегирует в Лигу чемпионов одну команду, в Лигу Европы – две.
    Футболист Артем Милевский. Архивное фото
    Агент Милевского сообщил о его планах на будущее
    05:25 11.01.2018
    242
    Агент бывшего нападающего Национальной сборной Украины по футболу Александр Панков отметил, что в брестском "Динамо" ценят Артема Милевского.
    Артем Милевский на отдыхе в Алтайском крае России
    Артем Милевский уехал в Россию и намекнул, что женится
    17:12 02.01.2018
    405
    Известный футболист, который сейчас выступает за белорусский клуб, съездил в Алтайский край, чтобы провести новогодние праздники среди снега и гор.
    Футболист Артем Милевский
    Экс-игрок киевского "Динамо" пояснил, почему ушел из российского "Тосно"
    19:12 08.07.2017
    601
    По словам Милевского, он и сам хотел уйти из "Тосно", потому что "никогда не таскал рояль, а привык играть на нем": "А из того, что я видел, я понял, что на меня в команде не сильно рассчитывали".
    Футболист Артем Милевский
    Украинский футболист попал в ДТП в Белоруссии
    09:49 26.06.2017
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    Как стало известно, в Белоруссию Милевский поехал на пару дней между сборами своей команды. В ДТП футболист попал, когда ехал на такси. Причины аварии не сообщаются.
    Артем Милевский отличился за российский ФК Тосно. Видео
    Милевский помог победить российскому ФК "Тосно" 
    02:40 04.02.2017
    214
    Бывший игрок киевского "Динамо" забивает за российский клуб во втором матче подряд. В прошлом поединке против "Политехники" Милевский отметился забитым мячом и результативной передачей.
    Футболист Артем Милевский. Архивное фото
    ФФУ отклонила иск Милевского к "Динамо"
    01:28 02.02.2017
    189
    Футбольные чиновники рассматривали дело больше года и только в среду вынесли окончательный вердикт. Артем Милевский имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
    Артем Милевский. Архивное фото
    Милевский задолжал "ПриватБанку" Ferrari за невыплаченный кредит - СМИ
    05:39 14.01.2017
    1262
    Нападающий российского клуба "Тосно" не явился на заседание Голосеевского суда Киева, которое состоялось 13 января - на следующий день после дня рождения Милевского.
    Футболист Артем Милевский
    Милевский требует от "Динамо" $1,2 млн - агент
    16:32 18.11.2016
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    Агент Артема Милевского подтвердил информацию о том, что его клиент подал жалобу в ФФУ на "Динамо". При этом он заявил, что речь идет о немного меньшей сумме, чем сообщалось ранее.
    Футболист Артем Милевский
    Милевский подал в ФФУ жалобу на "Динамо"
    10:51 17.11.2016
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    По данным СМИ, Милевский подал жалобу на "Динамо" в ФФУ и пытается добиться выплаты долга в 1,4 миллиона евро. Как отмечается, это долг по зарплате экс-нападающему.
    Футболист Артем Милевский
    Милевский выразил готовность вернуться из России в "Динамо"
    16:18 25.10.2016
    274
    Ни один украинский клуб на сделал достойного предложения по переходу, пожаловался бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
    Футболист Артем Милевский
    Милевский подписал контракт с российским "Тосно"
    01:59 02.09.2016
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    Отметим, что в составе киевского "Динамо" Милевский трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины, четырежды Кубок страны. В составе "Тосно" 31-летний Милевский будет выступать под 75-м номером.
    Милевский получил сверхбыструю красную карточку. Видео
    Милевскому понадобилось 3 минуты, чтобы получить красную карточку 
    02:51 31.03.2016
    460
    Милевский появился на поле на 56-й минуте игры, а на 59-й получил прямую красную карточку. Украинец отмахнулся от соперника рукой, однако, по всей вероятности, сделал это он неумышленно.
    Дебютный гол Милевского в матче за румынскую Конкордию. Видео
    Дебютный гол Милевского в матче за румынскую "Конкордию" 
    00:29 29.02.2016
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    Украинский нападающий Артем Милевский дебютировал за свой новый клуб "Конкордию" из города Кьяжна и в первой же игре забил гол. Его команда играла в рамках чемпионата Румынии против "Волунтари" и проиграла со счетом 1:2.
    Футболист Артем Милевский
    Милевский перешел в румынский клуб "Конкордия"
    14:08 05.02.2016
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    Сообщается, что контракт 31-летнего экс-нападающего киевского "Динамо" Артема Милевского рассчитан на шесть месяцев с возможностью продления еще на один год.
    Футболист Артем Милевский
    Хорватский "Сплит" расторг контракт с Милевским — СМИ
    09:20 05.11.2015
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    По данным хорватских изданий, украинский футболист был задержан полицией за вождение в пьяном виде, после чего клуб решил прекратить с ним отношения.
    Футболист Артем Милевский
    Милевский подписал контракт с хорватским клубом "Сплит"
    16:44 05.10.2015
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    Главным тренером "Сплита" является бывший партнер Артема Милевского по киевскому "Динамо" Горан Саблич. Милевский подписал контракт с хорватским клубом сроком на полтора года.
    Футболист Артем Милевский
    Футболист Артем Милевский расторг контракт с "Хайдуком"
    21:18 03.09.2015
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    Ранее 30-летний форвард, проведший 50 матчей за сборную Украины, выступал за киевское "Динамо" (в 2002-2013 годах) и турецкий "Газиантепспор" (2013-2014).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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