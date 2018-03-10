В сезоне-2017 "Динамо" Брест с Милевским заняло четвертое место в таблице чемпионата Белоруссии. Команда осталась без еврокубков, поскольку эта страна делегирует в Лигу чемпионов одну команду, в Лигу Европы – две.
Украинский нападающий Артем Милевский дебютировал за свой новый клуб "Конкордию" из города Кьяжна и в первой же игре забил гол. Его команда играла в рамках чемпионата Румынии против "Волунтари" и проиграла со счетом 1:2.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".