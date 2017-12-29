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    Суд арестовал счета "ПриватБанка" для взыскания "миллиардов Суркисов"

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    (обновлено: )105
    Согласно постановлению суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 29 ноября.
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    Григорий Суркис. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Государственная исполнительная служба наложила арест на счета "ПриватБанка" по требованию Григория и Игоря Суркисов по делу на 1,1 миллиарда гривен, сообщает FinBalance со ссылкой на материалы Окружного админсуда г. Киев.

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    Как отмечается в постановлении суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 29 ноября.

    Одновременно с исковым заявлением "ПриватБанк" подавал ходатайство об обеспечении иска путем запрета государственным исполнителям совершать любые исполнительные действия в отношении должника по данному исполнительному производству в рамках принудительного исполнения исполнительных листов Киевского апелляционного административного суда от 7 ноября.

    В обоснование заявленного ходатайства истец ссылался на наличие "опасности причинения вреда правам, свободам и интересам банка до принятия решения по данному административному делу, а также на наличие очевидной противоправности обжалуемых действий и решений органа государственной исполнительной службы". 18 декабря суд отказался удовлетворить ходатайство "ПриватБанка" об обеспечении иска.

    Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу на решение суда первой инстанции, согласно которому "ПриватБанк" был обязан выплатить семье украинского бизнесмена Григория Суркиса около 40 миллионов долларов.

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