Карасев: никто не знает, что делать дальше с "ПриватБанком"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Генеральная прокуратура затягивает расследование дел относительно действий бывших руководителей и владельцев ПриватБанка, но возбуждает дела и активно их ведет против действующих должностных лиц банка, Минфина и НБУ, а также нанятых ими советников. Генпрокурор Юрий Луценко ответил, что это банальное желание министра избежать уголовной ответственности.

Премьер-министр Владимир Гройсман по этому поводу заявил, что госслужащие должны заниматься своими непосредственными обязанностями, а не "щеголять интеллектом на телевидении".

Конфликт министра финансов с Генпрокурором проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи може скандал ГПУ з Мінфіном бути результатом того, що посаду голови силового відомства займає Луценко?

— Я думаю, що сьогодні не влаштовує президента України, президентську команду — ні міністр фінансів Данилюк, ні генпрокурор.

Хоча Данилюк – це ж квота БПП.

— Квота є квота, а хіба не БПП голосував за генпрокурора? Так що, думаю, що поки що це — такий баттл генпрокурора і міністра фінансів, за яким з цікавістю спостерігає вище керівництво країни.

Чи може бути зв'язок з випадковою зустріччю Юрія Луценка в Амстердамі з Коломойським прямо напередодні суду в Лондоні?

— Не виключаю, тому що є такий зв’язок. Але ви ж розумієте, що означає це для міністра фінансів України? Тому що всі борги "ПриватБанку" були повішені на Мінфін, на держбюджет і якщо рік пройшов, а питання "ПриватБанку", менеджменту і боргів не виконано, що буде робити міністр фінансів? Тому не виключаю, що вся ця ситуація навколо Данилюка, Луценка, Коломойського вона пов’язана з тим, що ніхто не знає далі, що робити з "ПриватБанком".

Заяву Гройсмана як би ви прокоментували?

— Абсолютно правильна заява. Я б рекомендував президенту це сказати, тому що коли високопосадовці починають баттл або звинувачувати один одного, то це означає безлад в країні. Повинні всі претензії, звинувачення робитись в закритому режимі. Це говорить про те, що влада скоро буде валятись на площі якійсь.

Ви сказали, що це мав би сказати президент. Чи буде він втручатись?

— Потрібно. Бо коли баттлами займаються генпрокурор і міністр фінансів, а це, до речі, ключові посади в країні, тому що там гроші, а тут силовики — це означає, що країна в якомусь знаходиться, пробачте мені, занедбаному стані. Потрібно таким міністрам і генпрокурорам брейк зробити. На баттл має бути свій брейк.

Чи може бути цей шум, пов'язаний з ГПУ і Мінфіном відволіканням уваги від чогось іншого?

— Ні, я не думаю. Це просто найшла коса на камінь. Це називається "хто крутіше".

В результаті гіпотетичного втручання президента в цей конфлікт яким може бути результат вирішення ситуації?

— Зрозумійте, що міністр фінансів хоч і підпорядковується прем’єру, але це людина президента, як і генпрокурор. Президент може сказати: "Юра чи Толя, я не знаю, давайте трошки спокійніше" і все закінчилося б, бо скільки можна розхитувати державу?

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Напомним, ранее Луценко заявлял о давлении на него, по этому поводу кандидат юридических наук Александр Москалюк заявил, что тем самым генпрокурор показал свою слабость.

А политический эксперт Дмитрий Разумков подчеркнул, что вопрос о смене Луценко — не стоит.