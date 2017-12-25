Дело "ПриватБанка": Что задумал Коломойский

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Внутриполитический кризис в Украине начинает играть новыми красками. В частности, интересными в этом смысле кажутся ситуация, которая сейчас складывается вокруг олигарха Игоря Коломойского, и ситуация с решением Высокого суда в Лондоне, считают эксперты. Дело "Привата" вплетено в клубок внутриполитических противоречий, который власть попытается распутать в 2018 году.

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Ранее стало известно, что Высокий Суд Лондона по иску украинского государства принял решение об аресте активов бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Сам Игорь Коломойский в комментарии "ТСН" отметил, что "это временный арест на время рассмотрения дела в суде".

"Намеки Запада"

Все это происходит в условиях, когда предвыборная гонка в Украине, по сути, уже началась, и в 2018 году будет только набирать обороты. И решение Высокого суда в Лондоне о временном "бане" всех активов Коломойского, возможно, увязывается с трендами 2018 года, считает политический эксперт Алексей Якубин.

"Потому что ситуация с "ПриватБанком", с невозвращенными бывшими собственниками "ПриватБанка" кредитами государству – это вещи, которые очевидным образом влияют на то, каким будет олигархический консенсус в 2018 году, и сможет ли действующий президент этот консенсус удержать на себе", - сказал Якубин на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, представляется, что Коломойский – действительно, "один из… смутьянов", который много в этом плане (сеяния "смуты") сделал — и эта ситуация с решением лондонского суда может его еще в большей мере подтолкнуть к другим действиям, которые будут влиять на политическую ситуацию в Украине в 2018 году.

"Мы на самом деле находимся на пороге каких-то значительных изменений", — предположил эксперт.

Он отметил, что страна фактически уже вошла в избирательную кампанию, ситуация для власти сложная, рейтинг президента падает – и в этом контексте "крайне важен олигархический консенсус".

Не менее важен международный контекст. По словам Якубина, история с Коломойским вряд ли является неким проектом, организованным по инициативе Банковой.

Складывается впечатление, что часть международных финансовых институтов просто устали от ситуации, когда Банковая всеми правдами и неправдами, в том числе руками генерального прокурора, пытается постоянно срывать сбор доказательств и судебные дела, которые ведутся для возвращения долгов "ПриватБанка", рассказал эксперт.

Западу это надоело, там осознали, что "нужно использовать более действенные аргументы по влиянию на того же Коломойского и нужно сделать так, чтобы Банковая не помогала ему в том, чтобы развалить дела вокруг возвращения долгов "ПриватБанка", и сохранить для Петра Алексеевича (Порошенко – Ред.) необходимый консенсус…".

В то же время, не исключил Якубин, Банковая могла договариваться с Коломойским о том, как сделать так, чтобы тому не пришлось возвращать эти деньги, но Запад решил по-своему. И в этом контексте заявление министра финансов Данилюка с требованием отставки генпрокурора Юрия Луценко можно рассматривать как "намеки Запада, Запад хочет, чтобы Луценко был отстранен".

"И я думаю, если Порошенко не услышит этих, скажем так, месседжей, Запад будет готов перейти к более решительным действиям", — предположил эксперт, добавив, что президенту в ближайшие месяцы придется "что-то делать с этой ситуацией".

Куда смотрел НБУ?

События вокруг "ПриватБанка" и вокруг Коломойского счел интересными (в политическом плане) и политолог Михаил Погребинский.

"Мне кажется это интересным, что вот — Лондонский суд принимает решение об аресте всех активов по всему миру, вот этого конкретного человека… Коломойский с этим не спорит, просто он говорит, что это временно, а пока будет рассмотрение, — сказал он. — Что это за рассмотрение? Истец – это наш "ПриватБанк", который национализирован, он хочет вернуть те деньги, которые были выведены незаконным путем, примерно два миллиарда долларов, из банка… примерно за два дня или за день до решения о национализации".

Политолог отметил, что в связи с этим у него возникает вопрос: насколько известно, "для того, чтобы перевести за границу даже каких-нибудь 10 тысяч долларов несчастных, надо получить разрешение… просто без Нацбанка этого нельзя сделать".

Сроки светят длинные

С этим согласился принимавший участие в пресс-конференции экс-министр экономики Украины, экономический эксперт Виктор Суслов, отметивший, что до этого "в течение нескольких месяцев в ПриватБанке находился куратор от НБУ, и ни одного доллара без ведома Нацбанка перевести было нельзя".

"Поэтому, из-за чего идет вся суета? Я предполагал, когда прошла эта вся национализация и обнаружилось, сколько там денег выведено, что должностные лица Нацбанка, скорее всего, в сговоре с собственниками Приватбанка, просто-напросто, договорившись, вывели деньги, зная, что это будет покрываться за счет бюджета", — отметил Суслов.

По его мнению, миллиарды, выведенные за границу (а в Украине 140 млрд грн влили из бюджета на возмещение выведенных денег), скорее всего, подлежали разделу.

Состоялся ли этот раздел и все ли выполнили свои обязательства – об этом мы никогда не узнаем, но можно не сомневаться в том, что деньги с Коломойского никто не взыщет, сказал эксперт.

"Сейчас, когда запахло жареным и пошли там уголовные дела, надо, конечно, имитировать активность по взысканию денег с Коломойского через суды, в том числе международные, потому что кому-то, я не знаю, кому именно – может, руководству Нацбанка, а может, Минфина, но вообще-то кому-то, а может, всем вместе, светят очень длинные сроки за такую беспрецедентную операцию", — подчеркнул Суслов.

Он добавил, что, вероятно, не случайно глава НБУ Валерия Гонтарева восьмой месяц находится за границей – "мы просто-напросто не знаем всего, что там происходит".

По словам эксперта, кроме всего прочего, не стоит забывать о "темной истории" с аудитором "ПриватБанка" – украинским "PricewaterhouseCoopers".

Суслов отметил, что мало кто знает о том, что "в Украине находятся два "PricewaterhouseCoopers".

"Один относится к известной группе крупнейших аудиторских компаний, тот "PricewaterhouseCoopers" никто не трогал и не отнимал у него никаких лицензий. Лицензии был лишен украинский "PricewaterhouseCoopers", где учредителями являются украинские граждане – такая параллельная структура, в названии она отличается тем, что в скобочках написано слово "аудит", — рассказал эксперт, добавив, что репутации мировой компании PwC не пострадала – в Украине "это была такая специальная кампания"…

"…Которая провела правильный аудит, — подхватил Погребинский. – Значит, хорошо быть большим начальником в Национальном банке, такой вывод я делаю".

Напомним, ранее НБУ исключил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на аудиторские проверки банков. Как сообщалось, основанием для этого стало подтверждение "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "ПриватБанка".