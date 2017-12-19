Национализация "ПриватБанка": миллиарды таки "вылетели в трубу"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

19 декабря исполняется ровно год, как произошла национализация "Приватбанка". Процесс огосударствления крупнейшего банка страны власти представляли, как спасательную операцию. Мол, если бы не решение президента, то "ПриватБанк" мог рухнуть и похоронить под своими завалами всю банковскую систему.

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На деле удалось спасти только одно название. Банк испытал колоссальный отток вкладов, дыры приходится закрывать с помощью миллиардов гривен бюджетных средств.

Ценные активы, под залог которых банк набирал кредиты у НБУ, могут вскоре отобрать бывшие владельцы и клиенты банка, которые судятся с украинским государством и имеет все шансы обобрать государство до нитки.

Как это было

Стоит отметить, что постмайданная власть вначале благосино отнеслась к банку Коломойского, всячески окормляя его почти бесплатным финансированием, когда Беня был губернатором Днепропетровщины и "спасал страну". По официальной статистике Нацбанка, только в 2014 г. "ПриватБанк" получил рефинансирование сроком от 30 дней на сумму около 20,8 млрд грн, причем стабкредиты (предоставляемые минимум на два года) из них составляли 9,9 млрд грн.

Полученные средства Коломойский тратил не на докапитализацию, а на покупку доллара, в результате чего "зеленый" в начале 2015 года подскочил до 30-ти с лишним гривен. В залог Беня оставил ряд активов, которые не покрывали и десятой части стоимости кредитов. Самый знаменитый залог — курорт "Буковель". Когда Коломойский решил взять под контроль всю страну, его уволили с поста главы Днепропетровской ОГА, после чего прижали денежный поток, после чего "ПриватБанк" стал испытывать большие финансовые трудности.



"Фактически, в долларовом исчислении портфель банка уменьшился в два раза. Было возвращено очень много кредитов. Если посмотреть на то, какие у нас были оттоки депозитные, то это порядка 70 миллиардов гривен, даже больше. Они были рефинансированы НБУ на 38%", - заявил год назад глава правления банка Дмитрий Дубилет.

Когда банк оказался на банкротства, люди Порошенко предложили Коломойскому сделку, от которой тот не мог отказаться. Реальные условия сделки неизвестны до сих пор. Вероятно, что Коломойскому предложили простить долги по рефинансу и возвратить залоги в обмен на сам банк.

В итоге, как потом оказалось, две стороны "кинули" друг друга. Власть отказалась возвращать залоги, а Коломойский — платить за ранее полученные кредиты НБУ.

Президент Порошенко год назад уверял украинцев, что национализация никак их не коснется, пообещав, что вскоре "ПриватБанк" получит статус государственного, а вкладчики — государственные гарантии возврата вкладов, которыми обладает "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк". Увы, но воз и ныне там. Несмотря на то, что закон о госгарантиях вкладчиков "ПриватБанка" давно принят, президент не спешит его подписывать, нарушая украинские законы.



"ПриватБанк" год спустя

Год спустя "ПриватБанк" продолжает работать, однако на спасение банка государство потратило в общей сложности 5% ВВП страны. Вначале банку перечислили 116,5 млрд. грн в виде выпуска облигаций, предполагая, что этой суммой обойдутся. Однако после проведения международного аудита чиновники поняли, что денег на возврат депозитов нет, поскольку Коломойский вывел из банка все деньги. На докапитализацию банка только в этом году потребуется почти 40 млрд. грн. В следующем году на нужды банка нужно найти еще 30 млрд. грн, если акционеры и вкладчики начнут выигрывать иски в суде (что собственно уже происходит) о незаконной национализации банка.



"ПриватБанк" стал бездонной дырой, в которую нужно ежегодно вкачивать десятки миллиардов гривен. Без таких огромных финансовых вливаний государства банк вряд ли смог удержаться на плаву. УНИАН Коломойский vs Пинчук. Украинские заводы меняют на лондонские особняки



"Вдумайтесь в эту цифру — 5% ВВП на залатывание дыры в банке, разворованном акционерами и топ-менеджментом. Ни одного из которых за это пока к ответственности не привлекли и вряд ли привлекут. Эти деньги уже никогда не вернутся, и для поддержания этого банкрота понадобятся еще миллиарды. На сколько еще хватит средств, не понятно. От военных действий на Донбассе, по словам Гройсмана, Украина потеряла 1% ВВП, а тут 5%. Смысл в уплате налогов теряется с каждым днем. Одну часть разворовывают чиновники, второй частью чиновники закрывают дыры в бюджете, сделанные олигархами, выведшими средства из Украины", — отметил эксперт Ростислав Кравец на своей странице в Facebook.

Будущее банка остается весьма туманным. За его активы судятся бывшие акционеры и клиенты. В общем сложности, против "ПриватБанка" и его нынешнего акционера подано почти 100 исков.

Киевский апелляционный суд обязал "ПриватБанк" вернуть семье Суркису 1,1 млрд грн. Суд посчитал незаконной конвертацию его депозитов в капитал банка под предлогом того, что тот является связанным лицом с бывшим владельцем. Теперь банк должен возвратить братьям Суркисам всю сумму плюс невыплаченные проценты по депозитам.

Суммарно так называемые связанные лица подали 42 иска против Национального банка Украины (НБУ). В случае, если суд станет на их сторону, банк опять окажется на грани разорения.

Кроме того, держатели евробондов "ПриватБанка" в ноябре подали на Украину в Лондонский арбитражный суд, поскольку украинский Минфин также посчитал их связанными лицами и принудительно конвертировал их еврооблигации в акции дополнительной эмиссии. В случае судебного проигрыша убытки государства будут исчисляться десятками миллиардов гривен.

По мнению юриста Ростислава Кравца, государству придется каждые 2-3 месяца вкладывать в "ПриватБанк" по 20-30 млрд. грн., чтобы поддерживать его на плаву, что негативно отразится на инфляции и курсе гривны.



"Год назад Минфин питал надежды, что цифра в 116,8 млрд грн — единственное вливание в капитал. Но разум подсказывал, что нет, и мы оценивали, что все это "упражнение" будет стоить бюджету почти 200 млрд гривен. Пока все к тому идет: в 2017 государство уже докапитализировало ПриватБанк на 22 млрд из планируемых 38,565. И до конца года докапитализирует еще на оставшуюся сумму. И в 2018 вливания могут продолжиться", — написала на своей странице в Facebook Виктория Страхова, работавшая проектным менеджером Министерства финансов, НБУ и Администрации президента по национализации "ПриватБанка" (по сути, вела весь технический процесс).



Финансова афера за счет украинцев

Таким образом, в крахе "ПриватБанка" виноват не столько финансовый кризис, и не столько бывшие акционеры, сколько действующая власть. Вначале государство всячески кормило банк кредитами и рефинансированием, позволяя выводить казенные средства в никуда за смешные залоги. Когда банк был доведен "до ручки", Минфин объявил о национализации "ПриватБанка", от которого остались лишь одно название минус обязательства перед вкладчиками, по которым придется рассчитываться уже государству.

Выведенные миллиарды на рефинансирование "ПриватБанка" были поделены между представителями власти и Коломойским и никогда не вернутся в казну.



"Когда Коломойский понял, что у него забирают "ПриватБанк" он пошел на две вещи. С одной стороны, от него есть заявление, что он не против национализации "ПриватБанка". А с другой стороны, между Порошенко и Коломойским есть внутренние договоренности о справедливости денежно-финансовых распределений. Поэтому Коломойский знает, что ни Гонтарева, ни Порошенко судиться по-нормальному не будут, потому что у него есть доказательства теневых договоренностей по "Привату". Если бы все было законно, то государство должно было обрушиться на Коломойского, и он вынужден был бы все проиграть и все отдать. Но Коломойский знает, что он отдавал банк не совсем честно для Украины", — заявил РИА Новости Украина политолог Владимир Небоженко.

Вероятно, между Банковой и бывшими акционерами ведутся активные переговоры о том, как замести следы "честной национализации" банка. На днях украинский студент застал в Амстердаме генпрокурора Юрия Луценко и экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, которые вместе прогуливались возле местного кофе-шопа.

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"Я полетел в Амстердам на медицинскую диагностику. Гулял по центру города, случайно встретил Коломойского", - заявил Луценко в комментарии ТСН.

Результатом подобной "случайной встречи" может быть спуск на тормоза процесса возврата денег Коломойского. Убытки будут признаны "усушкой и утруской" и сброшены на плечи налогоплательщиков.



"Если делать вывод, то до национализации – это была проблема Коломойского и риск государства, то теперь это сугубо проблема государства и риск его же… И я очень надеюсь, что государство не будет тянуть кота за хвост, и появится политическая воля все-таки реорганизовать банк и хотя бы что-то вернуть в бюджет", — считает Виктория Страхова.