Суслов о ситуации с "ПриватБанком": кому-то светят длительные сроки

В период национализации "ПриватБанка" должностные лица НБУ, скорее всего, в сговоре с собственниками финучреждения, договорившись, вывели деньги, зная, что это будет покрываться за счет государственного бюджета, заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина экс-министр экономики Виктор Суслов.

На днях Высоки суд Лондона принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.

Читайте также: Корнейчук: Коломойский реально… ничего не потерял

"Эти 140 миллиардов гривен, который потратил бюджет на возмещение выведенных денег, это то, что было выведено за границу и подлежало какому-то разделу. Мы никогда не узнаем, состоялся ли этот раздел, честным ли он был, все ли выполнили свои обязательства. мы не знаем и никогда не узнаем, но деньги, я уверен, никто с Коломойского не взыщет", — сказал Суслов.

Эксперт также отметил, что "сейчас, когда запахло жареным, надо имитировать бурную деятельность по взысканию с Коломойского", потому что кому-то светят очень длительные сроки за такую беспрецедентную операцию.

Напомним, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Ранее Игорь Коломойский прокомментировал решение суда Лондона.