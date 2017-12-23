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    Суслов о ситуации с "ПриватБанком": кому-то светят длительные сроки

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    Новая волна приватизации в Украине (156)

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    По словам бывшего министра экономики, очевидно, что выведенные из "ПриватБанка" средства не взыщут с его бывшего собственника Игоря Коломойского.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    В период национализации "ПриватБанка" должностные лица НБУ, скорее всего, в сговоре с собственниками финучреждения, договорившись, вывели деньги, зная, что это будет покрываться за счет государственного бюджета, заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина экс-министр экономики Виктор Суслов.

    Игорь Коломойский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    На днях Высоки суд Лондона принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.

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    "Эти 140 миллиардов гривен, который потратил бюджет на возмещение выведенных денег, это то, что было выведено за границу и подлежало какому-то разделу. Мы никогда не узнаем, состоялся ли этот раздел, честным ли он был, все ли выполнили свои обязательства. мы не знаем и никогда не узнаем, но деньги, я уверен, никто с Коломойского не взыщет", — сказал Суслов.

    Эксперт также отметил, что "сейчас, когда запахло жареным, надо имитировать бурную деятельность по взысканию с Коломойского", потому что кому-то светят очень длительные сроки за такую беспрецедентную операцию. 

    Напомним, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

    Ранее Игорь Коломойский прокомментировал решение суда Лондона. 

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